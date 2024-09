Trelew: el misterio de la laguna donde desaparecieron las aves

Intriga ambiental en Trelew

Fue en junio de este año que la fisonomía de la laguna de Trelew cambió radicalmente y sin explicación, cuando las aves que suelen poblarla desaparecieron misteriosamente.

Ese comportamiento inusual generó la preocupación de científicos locales, quienes rápidamente comenzaron a investigar el singular fenómeno.

«Estoy desde el año 89 en la zona, he observado la laguna como aficionado y nunca había pasado esto. Aunque la laguna sufrió varias intervenciones por parte del hombre, nunca vi que no hubiera aves», confirmó Gonzalo Herrera, licenciado en Ciencias Biológicas especializado en Ornitología.

377220_crop_95828_lg.jpeg En los últimos días volvieron a aparecer unas pocas aves en la laguna de Trelew.

El científico explicó que el motivo por el cual las aves dejaron de acercarse a la laguna tuvo que ver con la desaparición de su alimento, ya que llegan en busca de refugio y comida »Si no hay comida, las aves no vienen», dijo.

Antes de lo ocurrido, la laguna albergaba unas 30 especies de aves, entre las que se podían observar, a simple vista flamencos rosados, cisnes de cuello negro y blanco, patos silvestres y gansos.

Ahora, poco a poco comenzaron a volver algunos flamencos, sin que la cuestión científica esté todavía dilucidada.

La investigación científica

Noelia Uyua, licenciada en Biología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, detalló que investigadores de la casa de estudio trabajan en conjunto para buscar una explicación, “aportar desde el estudio y tratar de llegar a una respuesta”. “Desde el laboratorio de fitoplancton tomamos microalgas para ver cómo está la laguna», expresó.

«En los últimos meses -confirmó la científica-, la comunidad de microalgas ha cambiado. La idea es que todo esto junto nos ayude a responder que es lo que está pasando. Vemos que han desaparecido algunas algas, mientras que otras, que aparecen en otra época del año, han proliferado».

Uyua detalló que se tomaron muestras de agua y que, con colaboración de la cooperativa de Trelew otuvieron “muestras del centro de la laguna”, que continúan analizando.

Si bien los cambios en las microalgas son una posible causa de lo ocurrido con las aves, remarcó que aún se necesitan más análisis para llegar a una conclusión firme que explique el fenómeno.

“Conocemos de qué se alimentan estas aves y esos organismos no están presentes hoy en la laguna. Todavía no sabemos por qué no están presentes. Hay varias hipótesis dando vueltas pero no tenemos certeza de ninguna en particular así que por eso seguimos estudiando”, agregó Uyua.