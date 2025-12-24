Triple femicidio de Florencio Varela: el pedido del abogado de Pequeño J a dos meses de su detención

El joven se encuentra con prisión preventiva en Perú por ser el principal sospechoso responsable del femicidio de Lara, Morena y Brenda. Cómo avanza el caso.

Tiene 60 días para presentar la Argentina la demanda de extradición y esto se tiene que elevar a la Corte Suprema.

Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como "Pequeño J" , es acusado de ser el líder de una banda narco y principal responsable intelectual del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela. En las últimas horas, su abogado habló y busca evitar la extradición de Perú a la Argentina.

Su abogado Marcos Sandoval, en diálogo con TN, afirmó que si se procede a su extradición "corre riesgo su vida" . "En Argentina la situación está un poco candente por la imputación que hay en su contra. El Estado peruano debe proteger la vida de mi defendido", sumó.

Sobre Pequeño J pesaba un pedido de captura internacional por ser el responsable de la muerte de las jóvenes de La Matanza. A principios del mes de octubre, el joven declaró ante la Justicia de Perú y en aquel momento reveló que su fuga fue tras "ver su nombre en la televisión crónica argentina".

pequeño j detenido

Para el abogado de Pequeño J, él "es inocente"

El caso salió a la luz el 24 de septiembre de 2025. Tras cinco días de búsqueda intensa, los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron hallados en el patio de una vivienda en Florencio Varela. Las tres amigas habían sido torturadas y golpeadas antes de ser asesinadas y ocultas en un pozo.

"Él no tuvo nada que ver, es inocente", aseguró Sandoval, que en las próximas horas se reunirá con Valverde Victoriano en el penal Nueva Cantera Imperial, en la localidad de Cañete, donde permanece alojado mientras la Corte Suprema resuelve su posible extradición para ser juzgado en la Argentina.

Aunque en un principio se conoció que el fue el autor intelectual del triple femicidio, se supo que no fue quien disparó. Con el avance del caso, se supo que por encima de él estaba "Señor J", Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien se cree que ordenó el triple femicidio.

Triple Femicio Florencio Varela

El joven peruano fue capturado mientras intentaba escapar oculto en un camión de pescado en la Panamericana Sur en Perú, gracias al rastreo de su celular. La detención fue resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Bonaerense e Interpol.

Qué determinó el juez sobre la situación judicial de Pequeño J

Tras una extensa justificación en la audiencia de formulación de cargos a la que se enfrentó, el juez resolvió que existe el peligro de fuga y posible obstaculización en el proceso judicial. También señaló que tampoco se sostienen los tres principios de arraigos para dar acceso a la libertad con restricciones.

Según detalló el juez Chumpitaz Pariona meses atrás, "estamos frente a un caso que tiene su particularidad por ser un caso emblemático" por lo que el juzgado aceptó los nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición pasiva.

pequeño j (2)

Se dictaminó entonces la prisión preventiva de Tony Janzen Valverde Victoriano y respecto al plazo señaló un plazo "razonable" respecto a la norma procesal peruana. Destacó que había una notificación roja de Interpol, por la que fue detenido en Perú, y leyó las acusaciones que pesan sobre Pequeño J.

"El caso tiene su particularidad. Tiene 60 días para presentar la Argentina la demanda de extradición y esto se tiene que elevar a la Corte Suprema. El juzgado accederá al plazo del Ministerio Público Fiscal", dijo el juez.