Un año de Javier Milei: la economía mejoró mucho, pero necesita de mayores cambios

No se puede estabilizar el tipo de cambio si hay inflación, y no se puede estabilizar la inflación si no hay superávit fiscal. Por lo menos, eso es lo que ocurre para el país de los Campeones del Mundo de Fútbol. Lo que puede pasar acá, en otros lugares puede no ocurrir. Por lo menos eso es lo primero que hay que tener en cuenta cuando se quiere teorizar sobre la sociedad argentina.