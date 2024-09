Un día de furia: chocaron con un colectivo, rompieron el parabrisas y golpearon a portero

Según el relato del colectivero a la prensa, los individuos ya habían golpeado repetidamente el parabrisas del colectivo con un palo hasta hacerlo estallar. Desde el inicio, el portero agredido intentó calmar los ánimos.

En la grabación se escucha al portero intentando razonar con los agresores, pidiéndoles que permitieran que el colectivo, lleno de pasajeros, pudiera continuar su ruta y que, en caso de que tuvieran alguna queja, contactaran a la Policía de la Ciudad.

Sin embargo, el grupo no accedió y persistió en bloquear el paso del colectivo, mientras otros autos se acumulaban detrás. La tensión aumentó a medida que la discusión entre el encargado y uno de los agresores se intensificaba.

“Vos no te metas. Cállate la boca, la concha de tu madre ”, gritó uno de los involucrados. Poco después, frustrado por la insistencia del portero, uno de los agresores le dio una patada en el estómago. Mientras el encargado se recuperaba del golpe, su compañero le asestó un puñetazo en la cara.

Ante la violencia de los ataques, el portero intentó defenderse, lo que desencadenó una pelea en la que eventualmente se unió un tercer individuo.

A l poco tiempo, personas que estaban en las cercanías intervinieron para separar a los involucrados. La Policía de la Ciudad llegó al lugar y ayudó a controlar la situación.

EL testimonio del chofer del colectivo

En una entrevista con el canal TN, el chofer del colectivo ofreció su versión de los hechos. “Creyeron que me iba a dar a la fuga y yo estaba acomodando el colectivo. Se cruzaron y comenzaron a golpear con un palo”, afirmó.

“Decían que querían que yo detenga a la unidad, pero ellos no tenían los papeles de la camioneta. Querían que yo espere con todos los pasajeros 15 minutos mientras ellos traían los papeles. Agarraron un palo y violentaron a la unidad”, dijo respecto del primer ataque.

Y completó: “Estaba lleno de pasajeros. Desde arriba de la unidad les gritaban que no podían retener un transporte público con pasajeros encima y ahí fue que empezaron a agredir. Yo no puedo bajar de la unidad, no nos lo permiten, así que no tuve heridas”, aseguró.