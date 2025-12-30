Una argentina implicada en la muerte de un motociclista en Punta del Este: le prohibieron salir del país

El hombre tenía 44 años y murió en el acto. El fatal accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El choque ocurrió en la rambla de Playa Brava y quedó registrado por cámaras de seguridad.

La Justicia uruguaya adoptó una serie de medidas cautelares contra la conductora argentina involucrada en un choque fatal ocurrido en Punta del Este, donde murió un motociclista . La decisión incluye la prohibición de salida del país , el retiro de documentos y la obligación de fijar domicilio.

El episodio ocurrió el viernes pasado por la tarde en Punta del Este , en el sector de Playa Brava . La víctima fue identificada como Néstor Rodríguez , quien murió en el acto tras el impacto. La conductora, identificada por las iniciales L.G., manejaba una camioneta y dio negativo en el test de alcoholemia.

Según las imágenes de cámaras de seguridad, el motociclista circulaba por la rambla cuando la camioneta intentó cruzar hacia la costa . El choque se produjo contra la puerta del vehículo en un tramo sin semáforos , y la violencia del impacto provocó que el conductor de la moto saliera despedido varios metros, con resultado fatal inmediato.

Personal policial y servicios de emergencia intervinieron en el lugar, mientras la fiscalía inició las actuaciones preliminares. La conductora fue sometida a controles de rigor. Desde el inicio, la causa quedó bajo análisis técnico y jurídico para reconstruir la dinámica del hecho y evaluar eventuales infracciones a las normas de tránsito.

Accidente fatal en Punta del Este - la Justicia le prohibió salir del país a la mujer argentina que manejaba el auto El violento choque entre la moto y la camioneta provocó la muerte del conductor en el acto.

Las imágenes registradas por los sistemas de videovigilancia se incorporaron al expediente como prueba central, junto con testimonios y pericias iniciales. El objetivo inmediato consistió en preservar evidencias y ordenar el proceso investigativo.

Medidas cautelares y alcance de la prohibición

Tras una audiencia celebrada en las últimas horas, la Justicia resolvió impedir la salida de Uruguay de la conductora por un plazo de 60 días, conforme a los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal. Además, se dispuso el retiro de documentación y la fijación de domicilio, con el propósito de asegurar su sujeción al proceso y garantizar el normal desarrollo de la investigación.

La querella, representada por Sebastián Serron Bon, había anticipado la solicitud de medidas cautelares. Desde la representación legal de la familia de la víctima señalaron que estas decisiones buscan resguardar la investigación y permitir que las pericias se realicen sin interferencias.

En paralelo, la fiscalía solicitó la intervención del gabinete de accidentología del departamento de Maldonado para realizar una pericia integral del siniestro. Ese informe técnico resulta clave para establecer velocidades, trayectorias, puntos de impacto y eventuales incumplimientos reglamentarios.

MOTOCICLISTA PUNTA DEL ESTE

Desde la querella y el Ministerio Público se expresó prudencia respecto de la atribución de responsabilidades penales. La postura coincide en que cualquier conclusión debe surgir de pericias determinantes, en particular las de accidentología vial, que permitirán reconstruir con rigor la secuencia del hecho en Punta del Este.

El abogado querellante remarcó que el trabajo con la fiscalía avanza con celeridad y eficacia, y que el control del proceso apunta a llegar a la verdad material. En esa línea, subrayó que las conclusiones técnicas podrán establecer si existió una violación a normas de tránsito por parte de la conductora y si ese eventual incumplimiento tuvo incidencia causal en el resultado fatal.