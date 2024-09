Una despedida de solteros que se fue de las manos: simularon un secuestro y fueron detenidos

Siete hombres fueron detenidos tras simular un secuestro en una despedida de solteros en Chaco. El insólito hecho ocurrió este fin de semana y todas las personas que participaron fueron notificadas por infringir el Código de Faltas. Por fortuna, no hubo que lamentar mayores inconvenientes.

A través de las cámaras de seguridad de la zona se logró establecer el momento en el que el joven fue “secuestrado” y puesto en la caja de una camioneta Volkswagen Amarok, la cual iba escoltada por dos autos y una moto.

Qué pasó con la despedida de solteros

Desde el medio Diario Panorama informaron que la Policía realizó un operativo cerrojo para dar con los implicados y la camioneta para así establecer dónde se ocultaban.

Embed “Despedida”



Porque en Chaco simularon el secuestro de un amigo por una despedida de soltero: la policía los vio en un cámara de seguridad y terminaron presos. pic.twitter.com/nhUxRdVLVI — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 9, 2024

Horas después se indicó que el rodado estaba estacionado frente a una casa y cuando los agentes llegaron escucharon gritos, motivo por el cual accedieron a la vivienda.

Allí se detuvo a siete personas quienes, al ver lo que ocurría, manifestaron que todo había sido una broma para festejar la despedida de soltero de uno de ellos.

Aun así, todos fueron trasladados a la comisaría local donde fueron notificados por infringir el Código de Faltas. En el caso intervino el fiscal Francisco De Obaldía Eyseric, quien derivó la causa al Juzgado de Faltas local.

Según publicó Diario Chaco, los siete aprehendidos fueron identificados como: G.G.B. (33 años); L.G.R. (24); L.S.D. (30); L.M.V. (26); L.S.R. (33); M.N.V. (30) y F.S. (28). Luego de que les labraran la notificación, los jóvenes fueron liberados.

Una adolescente gitana simuló un secuestro para no casarse

Una inesperada derivación tuvo el importante operativo montado por la policía de La Pampa para investigar la denuncia de un secuestro en la ciudad de Santa Rosa, el pasado 29 de agosto.

En la Comisaría Primera de la capital pampeana recibieron en la tarde de ese miércoles la denuncia de que una joven de 16 años había sido secuestrada.

En base a esa denuncia se montó un amplio operativo y se movilizó personal de esa dependencia y otras, de Santa Rosa y otras localidades de La Pampa.

novia.webp

Pero finalmente se constató que la denuncia no tenía asidero, al menos en lo que respecta al delito que los denunciantes invocaron, ya que no se había tratado de un secuestro y además, la familia que acudió a la Comisaría habría estado al tanto que quien se había llevado a la joven no era precisamente un secuestrador.

Tras una serie de averiguaciones, la policía pudo determinar que la denuncia era falsa: no había habido un secuestro sino una huída. "Saltó el testimonio de una hermana de la chica, que contó que ambos (la joven ‘secuestrada’ y el supuesto secuestrador) se habían conocido por Facebook hacía un tiempo y que tenían una relación", indicó una fuente de la investigación.

Lo que desencadenó la fuga, de acuerdo con lo que contó la misma fuente, fue la inminente boda entre la joven de 16 años y un novio que no había sido elegido por ella sino por su familia.