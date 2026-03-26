Una familia se mudó de casa y murieron todos intoxicados con monóxido de carbono en la primera noche

Un familiar alertó a la policía que habían perdido comunicación. Entre los fallecidos hay dos nenes de 3 y 7 años.

Un trágico accidente doméstico conmueve a Bahía Blanca. Una familia fue encontrada sin vida en el interior del departamento al que se habían mudado ese mismo día.

Las víctimas fueron identificadas como Evelin Michea de 35 años, sus dos hijos, Luca Arena de 3 y Bialous Mirko de 7, y su pareja Ramón Gómez de 33 años.

La Policía trabajaba intensamente en la averiguación de paradero de la familia después de que la mamá de la joven, desde Punta Alta, denunciara -en la mañana del miércoles- que había perdido contacto con su hija desde el domingo , día en el que realizaron la mudanza.

Las pericias indicaron que los cuatro integrantes de la familia murieron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono.

El trágico final de la mudanza

Fuentes policiales revelaron que los agentes llegaron al departamento 14 del primer piso del edificio ubicado en la calle Undiano 69, y al entrar descubrieron el peor escenario.

Muerte. Monóxido de carbono

De acuerdo con la información publicada por el portal bahiense La Nueva, la estimación del médico forense fue que las víctimas murieron el mismo día que se mudaron al inmueble: el domingo, cerca de las 22 horas.

Las primeras observaciones dieron cuenta de una posible muerte por intoxicación, que luego se confirmó con la realización de las autopsias en la morgue judicial. Ahora, las autoridades trabajan intensamente para determinar si la fuga se ocasionó por algún artefacto en mal estado o por una falla humana.

Cómo evitar una tragedia por monóxido de carbono

Las intoxicaciones con monóxido de carbono aparecen cada año con la llegada del frío, cuando los hogares vuelven a encender estufas, calefactores y otros equipos muchas veces sin mantenimiento.

El monóxido se produce por la combustión incompleta de materiales carbonados —madera, gas, kerosene— y reemplaza al oxígeno en la sangre, provocando desde síntomas leves hasta la muerte.

Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, en 2025 se confirmaron más 444 casos de intoxicación. Se trata de un número muy superior al promedio de los cinco años anteriores, incluso considerando la baja de casos durante la pandemia. La cifra preocupa y pone sobre la mesa un problema que puede evitarse con medidas mínimas.

Fuerte dolor de cabeza y somnolencia, los síntomas más comunes de una intoxicación con monóxido de carbono. Fuerte dolor de cabeza y somnolencia, los síntomas más comunes de una intoxicación con monóxido de carbono.

Medidas para evitar una tragedia

El tratamiento ante una intoxicación consiste en suministrar oxígeno lo antes posible, a la máxima concentración. En casos severos, puede indicarse la internación en una cámara hiperbárica. Sin embargo, todos los especialistas coinciden: la prevención es el camino más efectivo.

Algunos errores habituales Sson:

Encender artefactos sin revisión previa: un aparato puede encender pero liberar monóxido si está en mal estado.

un aparato puede encender pero liberar monóxido si está en mal estado. Tapar las rejillas de ventilación: muchas personas las cubren en invierno para evitar corrientes de aire, sin saber que impiden la salida de gases tóxicos.

muchas personas las cubren en invierno para evitar corrientes de aire, sin saber que impiden la salida de gases tóxicos. Ignorar el color de la llama : una llama azul indica combustión correcta; si es amarilla o anaranjada, hay un problema.

una llama azul indica combustión correcta; si es amarilla o anaranjada, hay un problema. Usar el horno como calefacción: los hornos no están diseñados para funcionar durante horas. Hacerlo eleva el riesgo de intoxicación.

Además, se recomienda dejar siempre una pequeña abertura de ventana, incluso en días muy fríos. La ventilación constante reduce la concentración de gases nocivos y mejora la calidad del aire. Instalar detectores también es una herramienta clave, aunque poco difundida todavía.