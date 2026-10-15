Una lancha de Prefectura chocó con una embarcación donde viajaba "Chapu" Nocioni: qué se sabe del accidente

En la embarcación privada que se accidentó en el río Paraná, viajaban tres hombres, entre ellos el exbasquetbolista.

Dos efectivos de Prefectura que se encontraban a bordo de la embarcación oficial sufrieron lesiones.

Un importante choque náutico ocurrió en el río Paraná , donde una lancha de Prefectura impactó con otra embarcación particular. Allí viajaba el Andrés “Chapu” Nocioni , una de las figuras más importantes del básquet argentino.

El accidente se registró el martes por la tarde a la altura del kilómetro fluvial 1.282, frente a la ciudad de Itatí, en Corrientes , pero se dio a concocer en las últimas horas.

Fuentes oficiales indicaron que una lancha de la Prefectura Naval Argentina chocó contra otra embarcación en la que viajaban “Chapu” Nocioni junto a sus amigos Sergio Rossi y Fabricio Guidali.

Según las primeras informaciones, dos efectivos de Prefectura que se encontraban a bordo de la embarcación oficial sufrieron lesiones.

De acuerdo a los testimonios recabados, la lancha de Prefectura navegaba sin luces de navegación visibles. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los efectivos realizaban tareas de sondeo relacionadas con la crecida del río y acciones preventivas en las inmediaciones de la Isla Gato.

Personal de Prefectura resultó herido

Por su parte, el exbasquetbolista habría sufrido lesiones. Y hasta el momento, se aguarda información oficial que permita esclarecer las circunstancias del choque.

Medios locales informaron que la lancha era marca North Carolina Matricula Rey042160, la cual trasladaba a tres hombres entre ellos el ex jugador de la generación dorada del básquet argentino.

Debido al choque náutico todos los involucrados fueron trasladados al hospital local, dos efectivos de Prefectura resultaron heridos, identificados como Ariel Hernán Núñez y Norberto Osvaldo Zalazar, quienes tuvieron que ser asistidos. Mientras que los otros tres hombres sufrieron lesiones leves.

Cabe destacar que los test de alcoholemia realizados por la Policía de Corrientes, dieron como resultado 0,00 de alcohol en sangre.

Quién es "Chapu" Nocioni, uno de los protagonistas del accidente en el río

Andrés "Chapu" Nocioni es un exbasquetbolista argentino, nacido en Santa Fe el 30 de noviembre de 1979. Es uno de los grandes referentes de la Generación Dorada, el equipo que hizo historia en el básquet nacional durante los años 2000.

Fue una pieza clave de la Selección Argentina que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004, tras derrotar a Italia en la final.

Entre 2004 y 2012 jugó en equipos estadounidenses como los Chicago Bulls, los Sacramento Kings y los Philadelphia 76ers.

Con el Real Madrid ganó la Euroliga en 2015 y fue elegido el jugador más valioso (MVP) de la fase final. Se retiró del básquet profesional en 2017.

Después de retirarse, siguió vinculado al deporte como analista y actualmente es comentarista de básquet para ESPN en América Latina y de la Liga ACB en Fox Sports.