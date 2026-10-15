Una lluvia de rocas destruyó una camioneta en la Ruta 7: el conductor se salvó de milagro

El desprendimiento ocurrió en la zona de montaña y grandes rocas cayeron sobre la calzada. Las impactantes imágenes.

Un impactante derrumbe de rocas terminó destruyendo una camioneta sobre la Ruta Nacional N° 7 . Las piedras cayeron desde una formación rocosa y provocaron daños de consideración en el vehículo lo que llevó a una interrupción momentánea del tránsito.

El hecho ocurrió este miércoles en el tramo que une las localidades de Potrerillos y Uspallata , en la provincia de Mendoza . El hecho se registró a la altura del kilómetro 1.112 en la zona de alta montaña.

El conductor de la camioneta Toyota Hilux, un ciudadano chileno radicado en Argentina, resultó ileso y se encuentra fuera de peligro. El desprendimiento no solo afectó a la camioneta, sino que también provocó serias complicaciones para quienes circulaban por la zona.

El derrumbe ocurrió después del puesto fijo Los Árboles de Gendarmería Nacional. Según reveló TN, un llamado al 911 alertó sobre la caída de piedras y personal de Gendarmería confirmó el desprendimiento.

Frente a esta situación y al constatar la presencia de grandes rocas sobre la calzada, solicitaron una retroexcavadora para habilitar un paso provisional que permitiera evacuar a los conductores varados.

La empresa Caminos del Aconcagua, concesionaria del tramo, desplegó la maquinaria necesaria con el objetivo de comenzar las tareas de despeje. Los operarios lograron abrir una brecha entre las rocas y habilitaron un by pass provisorio para evacuar los vehículos atrapados a ambos lados del sector afectado.

A pesar de las complicaciones registradas sobre la Ruta 7, las autoridades informaron que el paso internacional Cristo Redentor se mantenía habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos.

Peligro en la Ruta 7: un camión sobrepasó a otro en una curva y casi provoca una tragedia

Una peligrosa maniobra ocurrió sobre ruta 7, también en la zona de alta montaña en Mendoza. Un camión con carga pasó a otro en una curva con doble línea amarilla, lo que obligó a una camioneta que circulaba de frente a bajar a la banquina para evitar un accidente.

La situación quedó registrada en un video donde se puede ver el momento exacto en que el camión inició el sobrepaso de otro transporte de carga de similares características, mientras ambos avanzaban con dirección a la alta montaña.

El episodio ocurrió una semana atrás, en las inmediaciones del paraje Cerro Amarillo, a la salida de la localidad de Uspallata, en Mendoza. Precisamente en el corredor internacional Cristo Redentor.

Al completar el trazado de la curva, una camioneta de color rojo que avanzaba correctamente en sentido opuesto se encontró de frente con el camión de gran porte que ocupaba su calzada. El conductor de la camioneta tuvo que realizar una maniobra hacia la banquina para evitar una posible colisión.

Este hecho no es un caso aislado. El mes pasado en alta montaña, también sobre ruta 7, un camión de carga hizo una maniobra de sobrepaso sobre línea amarilla mientras adelantaba a otros dos vehículos del mismo porte.

La Ruta 7 es uno de los corredores con mayor circulación debido a que se trata de un camino regular para vehículos de carga internacional hacia Chile. Las conductas desatentas y la falta de acatamiento a las normas de tránsito continúan exponiendo a los conductores a situaciones de extremo peligro.