Video: un libertario quiso escrachar a Dillom y el músico lo enfrentó cara a cara en un vuelo

El rapero Dillom suele ser tendencia no solo por sus canciones, que suenan en todos lados y suelen ser elogiadas por músicos de diversos géneros, sino también por sus filosas declaraciones y su conocido repudio al Gobierno de Javier Milei . En esta oportunidad, se viralizó por un increíble episodio.

"Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom", escribió La Pistarini en su cuenta, acompañado de una foto en la que se ve al músico sentado revisando su celular.

Varias cuentas afines al oficialismo acompañaron con sorna su mensaje. Sin embargo, todo lo que ocurrió después dejó a las claras que el intento de escrache salió muy mal.

Las respuestas de Dillom

Dillom, lejos de dejar pasar el episodio, tomó cartas en el asunto y encaró al libertario en pleno vuelo, para charlar cara a cara. Como respuesta al intento de escrache, filmó el episodio y el video se viralizó rápidamente.

Antes de eso, el músico le contestó "y por qué no venís a decírmelo en la cara, tetón", otro mensaje que también contó con una enorme repercusión. Allí sumó "deci q no tenes foto de la cara sino te busco y te doy un sopapo" y cuando otro usuario le explicó dónde podía estar, Dillom dijo "ya pregunte por ahi y no se hizo cargo ninguno".

Sin embargo, instantes después, filmó el encuentro y lo subió con el texto "asi de guapos son en persona ajjajajakaja". Además, le contestó al periodista Tomás Rebord, que le preguntó cómo había subido el contenido y afirmó que "uno paga wifi en el avion para darse cuenta que un salame le saco una foto servicio 10/10".

El video del encuentro cara a cara

"¿Vos sos Pistarini? ¿El que sube fotos mías en Twitter? ¿Tenés algún problema?", se escucha decir a Dillom, quien filma directamente el cara a cara con el usuario de X.

El hombre mira a cámara y le responde "ninguno capo, andá tranquilo", en un tono muy distinto al que parecía imprimirle a su posteo en las redes sociales.

Allí se observa que la cámara se cae y el audio se torna confuso, pero cuando Dillom vuelve a sujetar el celular, se lo escucha claramente decirle "...mirá que te arranco la cabeza, pelotudo".

Dillom no dudó un segundo y encaró a La Pistarini en pleno vuelo. El video.

Ya con cara de preocupación, el dueño de La Pistarini le responde "tranqui, tranquilo", a lo que Dillom retruca "ah, mirá que guapo que sos ahora... pelotudo, portate bien, ¿dale?".

Esa última frase fue acompañada de una palmada en la cabeza de La Pistarini, que como último acto intenta tapar la cámara pero ya había quedado registrado.

Las redes sociales estallaron ante el episodio, y rápidamente se llenó de respuestas al posteo original de La Pistarini, muchas de ellas compartiéndole el video y burlándose de su cambio de postura.

"SOS LA PRIMER PERSONA EN CORRER ADENTRO DE UN AVIÓN", escribió @MatiAromi, mientras que Carlos Maslatón se sumó al hilo y escribió "Dillom es un genio, millones disfrutamos con su arte".