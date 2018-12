“Soy valiente por decir ‘no’. Aunque me humillaste y seguías abusándo de mí, me levanté. Tuve coraje de perderlo todo y comenzar nuevamente. ¡Algún día te van a soltar la mano! Lamentablemente no puedo creer en la Justicia porque siempre hay algún amigo que acomoda todo, pero creo en la justicia divina”, agregó en otro mensaje demoledor posteateado cuando Rial estaba al aire en Intrusos.

En junio de 2015 Loly se separó de Jorge Rial y poco después, alejada de los medios, se tuvo que instalar en Miami, donde vive desde entonces. Su separación del conductor estuvo repleta de rumores que iban desde maltratos por parte del conductor.

Después de la ruptura, Loly contó que Rial la “confundía todo el tiempo porque pasaba de ser ‘la mujer' a ser poca cosa, o la nada misma. Hubo destrato verbal, a veces yo le decía 'pará, ¿por qué me tratás así? Si yo no soy tu enemigo. Me tratás peor que un enemigo tuyo'. Él tiene un carácter fuerte y yo lo entendía porque estaba cargado con muchas cosas”.

“Yo ya no quería que me trataran mal. Se enojaba por tonterías y si yo le hacía planteos por mujeres que le escribían cosas, siempre la culpable era yo. Todo estaba desequilibrado emocionalmente”, contaba en ese entonces Loly en el ciclo Bien de verano.

