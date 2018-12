La antigua escena de Darthés que generó repudio: "¿Viste cuando un no es un sí?"

En la misma se puede ver a Darthés en el rol de Josemi, explicándole a "Tomate" (Toti Ciliberto) cómo hizo para convencer a una mujer para que saliera con él. "Aceptó así de fácil, de rápido?", pregunta el personaje de Toti, a lo que Josemi responde: "Me lo dio a entender ¡Vos viste cuando un no es un sí?". "Para mi un no es un no", contrapone su amigo.