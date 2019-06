Pamela David quiere heredar la mesaza de Mirtha

Tras decir que no sabe si le moslesta que se cuestione y se vincule su crecimiento en la señal por su vínculo marital, David manifestó: “Parece que desapareció todo lo que uno trabajó y la experiencia y todo lo que hice. Pero entiendo que sea parte del crecimiento, el día que no crezca y no me critiquen ahí me voy a preocupar”.