Pampita encendió las redes con una microbikini color piel

En la publicación, la morocha, que hace dos décadas se dedica al modelaje, reveló qué fue lo más loco que hizo por amor. “¡De todo! Me he subido a aviones por un día, viajando no sé cuántas horas para estar poco tiempo con la persona que quería. He dejado muchos trabajos por amor, para compartir ese tiempo con una pareja. Me da la sensación que lo más loco que uno hace por amor es tener hijos. Te tirás al vacío porque no sabés lo que te espera, es un compromiso de por vida. Lo más maravilloso y alucinante que hice fue tener a mis hijos”, dijo Pampita, quien se separó de Mariano Balcarce hace un par de semanas.

Por otro lado, la conductora de Pampita Onine admitió que no está preparada para aceptar el “poliamor”: “Nada, cero. Porque cuando yo amo le doy mi corazón a esa persona, y es suyo. No tengo ojos para nadie más, y no puedo proyectar nada si no estoy en un solo lugar. No me va para nada el poliamor, aunque entiendo que las nuevas generaciones lo vivan así, parece que es una tendencia. A mí me gusta la monogamia, vivir de a dos, con una sola pareja, con un proyecto a largo plazo. Es mi forma de ser, aunque no juzgo a quienes les gusta esa variante”, comentó.

