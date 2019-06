"Yo no engancho con algo así. No te voy a contestar nada porque me importa mucho el bienestar de mis hijos y que ellos sean felices", agregó Pampita evitando alimentar la polémica.

No obstante, luego hizo referencia implícita al silencio que había mantenido hasta el momento La China y señaló: "Cada vez que dicen que yo también mando a a decir algo, rápido salgo y explico que nada que ver". "En mi programa, cualquier frase que digo dicen ‘esto es un palito’ para tal, y rápido descomprimo, doy la cara y lo desmiento”, manifestó dejando en evidencia el contraste entre su actitud y la de la actriz.

Al parecer, la China acusó recibo porque horas más tarde hizo su descargo con una serie de historias de Instagram.

“Esta es tu cara cuando suben una foto en la que tenías el pelo castaño y dicen que fue durante el último fin de semana”, escribió la ex Teen Angels posando con un gesto de incredulidad.

china-instagram.jpg

“Yo no hago pelotudeces ni provoco a nadie, no tengo el tiempo para hacerlo y ni me importa. Y si tengo algo para decir, no lo hago a través de las redes sociales”, agregó.

“La mala leche jamás deja de sorprenderme”, escribió la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza. Y para concluir añadió: “¿Se aclaró tudu, tudu, tudu?. ¡Buen día para todos! Y a los mala leche, amor. Mucho amor”.

Embed

La imagen que mostróIntrusos y otros medios, en realidad era una captura de la cuenta Chismesdeker, que luego la borró. La administradora de del perfil explicó a través de Instagram Stories: “Me la mandaron, yo la subí y después una fan de la China me dijo ‘ojo que es de diciembre de 2018’. Entonces, la bajé inmediatamente. Pero se ve que le hicieron captura y se propagó por todas las redes”.

Sin embargo, después subió otro video diciendo: “Ahora las fans de Pampita dicen que la subió el sábado. Así que fans de la China, haganse cargo de lo que hace la China”.

LEÉ MÁS

Tauro destrozó a la China Suárez por una provocación