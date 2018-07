Pampita fue abordada por varios medios en el aeropuerto de Ezeiza. Fiel a su estilo, ella eligió no dar declaraciones sobre su repentino abandono del programa y su crisis con Pico Mónaco.

Con el acoso periodístico de fondo, la conductora todavía no define si regresará a su programa en la pantalla de KZO –ya levantaron el ciclo en Telefe y ella no se despidió–. En la productora, todavía esperan que ella pueda regresar pero ella elige mantenerse lejos de todo el mundo.

El hermetismo de Pampita llega a tal punto que sus compañeros de ciclo le piden públicamente que ella vuelva a la conducción. Lo hicieron y lo siguen haciendo en distintos programas ya que ella “no les contesta los mensajes“.

Esta tarde, Angie Balbiani visitó Intrusos y señaló que se siente dolida por la distancia que puso Pampita. "La extraño un montón. Es muy incómodo para mi hablar de ella, yo no quiero hablar de ella. Espero que vuelva a su programa, trabajó mucho para tenerlo y creo que nada es tan importante", expresó la panelista.

La ruptura entre la conductora y Pico Mónaco al parecer no tiene vuelta atrás. El ex tenista no quiere saber nada con una posible reconciliación y así se lo hace saber a su entorno. Sin embargo, por parte de Carolina, creen que ella aún espera en hacerlo cambiar de postura.

Actualmente el ex tenista pasa sus días en la casa de Nordelta que compartía con la modelo durante los fines de semana- En tanto, ella aún no terminó de sacar sus cosas del departamento en el que vivían juntos en Palermo.

Mientras Pampita enfrentó las cámaras sin pronunciar una palabra, Mónaco hizo un operativo para esquivar a la prensa a la salida de su programa de televisión. Según contaron en Involucrados, aquí y ahora, el deportista se subió al auto de su amigo Mariano Zabaleta y se escondió para no ser visto.

