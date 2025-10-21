Balearon la sede de un sindicato petrolero de Santa Cruz

El blanco del tiroteo fue la oficina del SIPGER, en pleno centro de Caleta Olivia . Cuáles son las hipótesis de la Policía.

La Policía de Santa Cruz trabaja tras el tiroteo a la sede del SIPGER en Caleta Olivia.

Un hecho de singular violencia conmocionó aben la provincia de Santa Cruz , este martes, cuando un grupo de desconocidos baleó el frente de la sede del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables ( SIPGER ) ubicado en la esquina de la avenida Guemes y Lavalle, en pleno centro de la ciudad.

Si bien todavía no se logró establecer las motivaciones detrás del impactante tiroteo, las primeras hipótesis hablan de la posibilidad de que haya estado vinculado con un hecho ocurrido el domingo último en el cual un joven quedó en gravísimo estado por una herida de bala, y que involucraría al hijo de un refere del SIPGER.

En la mañana de este martes, agentes de la Policía de Santa Cruz trabajaban en el lugar realizando las pericias balísticas y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del ataque. El fuerte operativo obligó a interrumpir el tránsito en la avenida Güemes y calles transversales.

La hipótesis de la Policía de Santa Cruz

De acuerdo con lo que dejaron trascender fuentes de la pesquisa, se investiga la posibilidad de que el ataque a la sede gremial esté relacionado con un hecho violento ocurrido durante la noche del domingo último, en el que un joven de 18 años fue herido de bala gravemente, y que podría haber involucrado al hijo de Omar Pratt, un referente del sindicato petrolero cuyo domicilio fue allanado este lunes por la Policía de Santa Cruz.

Allanamiento a la casa de Omar Pratt en Caleta Olivia, Santa Cruz La foto del allanamiento a la casa del sindicalista que publicó un medio de noticias de Santa Cruz.

El joven, identificado como Franco Nahuel Marcial, fue baleado en la cabeza durante un confuso episodio ocurrido en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia, cerca de las 21.30 del domingo.

Esa noche, efectivos de la Policía llegaron a la zona de los hechos tras haber recibido un llamado de alerta a través del número 911, pero no encontraron rastros de violencia.

Minutos después, una mujer detuvo a un patrullero y avisó que había un muchacho con una herida de bala. Efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al lugar indicado por la testigo, en la zona de las calles Quijote Novelia y Prefectura Naval, cerca de la Escuela 79, y allí encontraron a Marcial tendido en el suelo y herido en la cabeza.

Allanamiento a la casa de un dirigente gremial

El joven fue trasladado al Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, de Caleta Olivia, donde quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico, luego de que se confirmó que presentaba una lesión perforante en su cráneo, con orificio de salida. Este martes, su pronóstico continuaba siendo reservado.

Mientras tanto, según informó el medio local Primicias Santa Cruz, este lunes por la tarde la Policía allanó la casa de Pratt, como parte de la investigación del hecho que tuvo al joven de 18 años como víctima.

Previamente, un testigo del hecho había aportado datos a la Policía indicando que el agresor no estaba solo sino en grupo y que llegó y huyó del lugar en “un auto gris bajito que podía ser un (Chevrolet) Corsa”.