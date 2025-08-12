Explosión en una fábrica de Puerto Madryn: un operario está grave y fue trasladado a Buenos Aires

Se informó que su estado es crítico. Un avión sanitario lo llevó desde Chubut a un centro especializado en Capital Federal. Comunicado de la empresa.

Uno de los dos operarios heridos por la explosión en una máquina de una fábrica del Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn está grave y debió ser trasladado en un avión sanitario desde la provincia de Chubut hacia un centro de salud especializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mientras tanto, la empresa Trivium Packaging (TP), titular de la planta donde se produjo el accidente, emitió el comunicado en el que informó que está investigando las causas del fogonazo que hirió seriamente a dos trabajadores.

Uno de ellos, de 29 años de edad, es quien fue derivado a una clínica en la Capital Federal, en estado crítico, mientras que el otro, de 41 años y también con heridas de consideración, fue internado en un sanatorio privado de Puerto Madryn .

Puerto Madryn: una falla en una turbina

El incidente tuvo lugar cerca de las 5.30 de la mañana de este lunes en la planta fabril perteneciente a Trivium Packaging -una firma dedicada a la fabricación de envases metálicos para alimentos, productos de limpieza y otros-, situada dentro del parque industrial, en la calle Nuncio Decaro al 660, en las inmediaciones del cruce de las rutas provinciales 1 y 42.

Aproximadamente a esa hora, una turbina de granallado lanzó una súbita llamarada que alcanzó a los dos empleados que estaban trabajando en ese equipo de limpieza industrial.

Hospital Puerto Madryn.jpg El Hospital Zonal Dr. Andrés Ísola, de Puerto Madryn.

Las llamas se extinguieron rápidamente de manera espontánea, pero la explosión dejó a los dos trabajadores con quemaduras en brazos, manos y piernas.

Según se informó, los dos hombres se desempeñan en el sector productivo de la empresa donde se encontraba la máquina, y que se dedica a la fabricación de tejos para la producción de envases de aluminio -latas, botellas y aerosoles, entre otros- mediante un proceso de “extrusión por impacto” (moldeado por fuerza a través de una prensa).

Los dos afectados por la detonación fueron trasladados en ambulancias al Hospital Zonal Andrés Ísola, de Madryn, donde quedaron en observación hasta que, debido a la condición que presentaba cada uno de ellos, se dispusieron sus respectivos traslados.

El comunicado de Trivium Packaging

La empresa Trivium Packaging emitió un comunicado oficial en el que confirma que “se produjo un incidente operativo” en la planta de Puerto Madryn e indica que afectó a dos trabajadores -el comunicado se refiere a ellos como “colaboradores”- “quienes sufrieron heridas inmediatamente intervenidas en el Hospital local”.

“Nuestra prioridad inmediata fue y es brindarles apoyo a ellos y a sus familias, al mismo tiempo que garantizar la seguridad de todos en la planta”, agrega.

Asimismo, indica que la compañía está “implementando todos los protocolos de emergencia que aplican a este tipo de contingencias, investigando la causa raíz del incidente y colaborando estrechamente con las autoridades correspondientes”.

“Debido a que lo sucedido es una situación en constante evolución, compartiremos más detalles a medida que se conozcan los hechos en terreno. Gracias por su comprensión y colaboración”, finaliza el mensaje firmado por la Dirección de la empresa.

Trivium Packaging es una empresa internacional con más de 50 locaciones en todo el mundo, que fabrica todo tipo de envases metálicos como latas, botellas o aerosoles, para productos alimenticios y de salud.