El imputado, un profesor de teatro, fue declarado culpable de dos hechos de abuso. La mamá habló de "amiguismo" y su abogada, de "alguien allegado al poder".

Habló la madre de la adolescente violada y les apuntó a la Justicia y los políticos.

Mariela Rivera, la madre de la chica que fue abusada sexualmente por su profesor de teatro en Comodoro Rivadavia, Chubut, habló después de la sentencia que declaró culpable a Hellvert Collantes Morán por los episodios ocurridos entre 2018 y 2020.

Collantes Morán fue acusado de seis hechos de abuso con y sin acceso carnal contra Celina, la hija de Mariela, cuando ella tenía entre 13 y 15 años, según la propia joven -que ahora tiene 21- denunció públicamente durante un acto por Ni Una Menos en junio pasado.

Finalmente, un jurado popular declaró al docente culpable de un hecho de abuso sexual simple ocurrido en el Centro de Información Pública de Comodoro Rivadavia y otro de abuso sexual agravado por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima ( estupro ) cometido en el domicilio del imputado.

Antes de fin de mes, la Justicia debe determinar la condena para Collantes Morán, que podría llegar a hasta 10 años de prisión.

"Está la Municipalidad metida"

“Tenía que haber justicia por otros chicos, por otros niños, por otros adolescentes que no pudieron porque no tuvieron el apoyo, el acompañamiento, porque no pudieron sostenerse, porque no tuvieron la fuerza, paciencia y también la valentía”, le dijo Mariela al diario Crónica.

El profesor podría ser condenado a hasta 10 años de cárcel.

La mujer le apuntó a un presunto entramado institucional que, según denunció, protegió al acusado durante años.

“Hay muchas chicas que han pasado por acoso, por abusos simples de este tipo y hay espacios que todavía lo siguen cubriendo. ¿Por qué? Porque hay amiguismo y porque lamentablemente está la Municipalidad metida, está Cultura metida, porque creen que son impunes, pero no lo son”, dijo.

A la vez, Rivera les respondió a quienes cuestionaron la veracidad del testimonio de su hija durante el juicio, en el que la defensa del profesor intentó sostener sin éxito que todo era un invento.

“No somos mentirosas como nos vinieron a decir, que nos inventamos una historia”, insistió, y remarcó: “Tengan en cuenta que no es profesor de teatro, se escuda y otra gente lo escuda como profesor de teatro pero no lo es, es un violador”.

La palabra de la abogada

También la abogada de Celina, Alicia Dramesino, se refirió al fallo y lo consideró “un buen resultado para muchos años de lucha”.

Igual que la madre, la letrada dio a entender las dificultades que debieron enfrentar a un acusado al que describió con alguien con mucho peso en el ámbito público local.

“Era una persona conocida, con muchas influencias, muy allegado incluso al poder”, sintetizó.

La joven víctima del docente declaró durante el debate oral llevado a cabo en la Oficina Judicial del barrio Roca de Comodoro Rivadavia, algo que fue especialmente valorado por la abogada.

“Pasó una etapa muy cruda, muy dura, se vino abajo y sufrió muchísimo toda esta agresión. Hoy verla bien parada, haberla visto sentada declarando y contando su verdad... Para mí, más que la condena es una satisfacción que hoy se encuentre en el estado en que está”, sentenció.

“Son juicios difíciles, pero creo que es una condena ejemplificadora. Es para que aquellas personas que son víctimas de abuso se animen, porque se puede”, concluyó Dramesino.