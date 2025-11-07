Jubilados desaparecidos en Chubut: "Nunca se descartó la hipótesis de homicidio"

El ministro de Seguridad contó que los perros que buscan restos humanos trabajan a la par de un equipo especializado en hallar personas vivas en derrumbes.

Una brigada de Santa Fe especializada en derrumbes busca a los jubilados desaparecidos en Chubut.

El ministro de Seguridad de Chubut , Héctor Iturrioz, confirmó que “nunca se descartó” la hipótesis de homicidio en la búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Molina (69), los jubilados de Comodoro Rivadavia que son buscados desde el 11 de octubre pasado.

Iturrioz agregó, en ese sentido, que “una de las familias ya está viendo si se puede contratar a un experto que investigaría la hipótesis del homicidio, lisa y llanamente”.

El ministro, que está al frente de los operativos, indicó que continúan trabajando en todas las hipótesis, aun cuando llevan casi un mes de búsqueda sin resultados concretos. “Los protocolos ya los superamos con creces, pero no queremos abandonar”, indicó. Y agregó que “cada día toma más fuerza el trabajo de la Brigada de Investigaciones”, en referencia a la posibilidad cierta de que terceras personas hubieran sido responsables de la desaparición de la pareja de jubilados.

"Hoy (por el jueves) se inició un nuevo rastreo con canes RH, que buscan restos humanos, y que llegaron desde Bahía Blanca. Mandaron canes de rescate para hacer un nuevo barrido y esta vez buscamos a personas sin vida", explicó Iturrioz.

No obstante, añadió que desde hace algunos días cuentan con la colaboración de un equipo especializado, de la provincia de Santa Fe, con tecnología avanzada para detectar la presencia de personas vivas.

“Ellos se especializan en derrumbes, pero buscan todo lo que esté tapado por tierra, escombros o lo que fuere. Tienen unos aparatos terrestres, como 'tortugas', que detectan respiración, latidos, etcétera”, indicó.

"No queremos abandonar"

Iturrioz detalló que ya se revisaron más de 200 sumideros con cámaras especiales, y realizaron operativos de rastreo con embarcaciones y a pie, incluyendo el uso de drones térmicos y otros sensores, sin hallar pistas que indiquen el paradero exacto de Juana y Pedro.

"Hemos pasado muchos días buscando y, si bien los familiares tienen esperanza, la lógica nos indica que es muy difícil encontrarlos con vida ahora. No es imposible, pero sí complicado", admitió el funcionario provincial.

El personal de búsqueda trabaja de manera rotativa, con turnos de ocho horas, para evitar el agotamiento, debido a que el desgaste físico es muy alto por las condiciones de la zona.

“Los protocolos (que determinan el plazo durante el cual las autoridades deben continuar buscando) ya los superamos con creces, pero no queremos abandonar. Extendemos la búsqueda por toda la zona costera de la provincia, porque si los desaparecidos fueron hallados en el mar, la corriente puede arrastrarlos a lugares distintos”, señaló Iturrioz.

Chubut: peritajes que pueden ser clave

Acerca de esta última posibilidad, aclaró que la geografía y las condiciones de esa zona d

e la costa hacen que no sea posible trabajar en la búsqueda con buzos, pero se hicieron recorridos a pie y con embarcaciones por las áreas ribereñas.

Otro dato importante que los investigadores esperan son los peritajes sobre la Toyota Hilux de Juana, en la que viajaban los jubilados y que fue hallada el 17 de octubre -seis días después de que emprendieron su viaje de fin de semana a la localidad de Camarones-, empantanada en una zona de difícil acceso de la reserva Rocas Coloradas, con las puertas trabadas y las pertenencias de los jubilados dentro.

“Están pendientes las pericias del vehículo, que tienen injerencia en el caso. El análisis de evidencia biológica y ADN demanda tiempo, pero creo que será una prueba clave”, consideró Iturrioz.