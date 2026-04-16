La propiedad es de la textil Guilford. La firma que hacía la tela de las camisetas Reebok albicelestes (1999 a 2001) cerró en 2016 y aún debe indemnizaciones.

Rematan por un valor insólitamente bajo un inmueble de una fábrica que vistió a la Selección argentina.

La Justicia de Chubut ordenó el remate de una propiedad de la empresa Guilford Argentina , en Comodoro Rivadavia, para cubrir parte de las indemnizaciones reclamadas por ex empleados de la firma, en un juicio laboral que ya lleva 10 años.

Según se informó a través del edicto judicial, este sábado 18 de abril al mediodía se llevará a cabo la subasta en los tribunales de Comodoro Rivadavia.

El texto legal describe la casa ubicada en el barrio comodorense de San Isidro Labrador, dice que tiene 120 metros cuadrados, dos dormitorios y que su estado de conservación es “regular”.

El terreno donde se encuentra está en un barrio residencial, sobre una calle pavimentada.

A la vez, el edicto informa el precio base con el que la vivienda saldrá a subasta, y que fue fijado por el Juzgado Laboral N° 2 en la suma de 8.603.452 pesos, es decir, aproximadamente 6.000 dólares.

La cifra no es antojadiza sino que representa las dos terceras partes de la valuación fiscal actual de la propiedad.

De la Selección argentina a la nada

El producido por la venta de la casa -en caso de que se concrete- debería destinarse al pago de indemnizaciones que trabajadores despedidos por Guilford Argentina reclaman desde 2016.

Fábrica Guilford Comodoro Rivadavia En 2025 fue rematada la fábrica de Guilford en Comodoro Rivadavia.

Ese año, la firma, que llegó a confeccionar la tela para las camisetas de la marca Reebok que la Selección argentina utilizó entre 1999 y 2001, cesó de manera definitiva sus operaciones en la región y dejó impagos los montos que les correspondían a los empleados cesanteados.

En total, fueron 287 los trabajadores que perdieron su empleo. Al menos 150 cobraron lo adeudado a través de diversos juicios, embargos y ventas de maquinarias de la firma.

La última tanda grande se pagó en enero de 2025, cuando fue subastada la planta de tres hectáreas donde funcionaba Guilford, en el barrio Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia.

En aquella oportunidad, la propiedad fue tasada en 1.000 millones de pesos (unos 950.000 mil dólares), pero se terminó vendiendo en 550 millones (aproximadamente 500.000 dólares). La base había sido estipulada en algo menos de $ 400 millones.

En ese momento, lo que se les debía a los despedidos fue estimado en 1.500 millones de pesos por abogados y dirigentes gremiales. Según ese cálculo, habrían quedado casi mil millones sin pagar, abismalmente lejos de lo que se podría recaudar este sábado con la venta de la casa valuada en menos de un 1% de esa suma.

La caída de un gigante de Comodoro Rivadavia

Establecida en 1957, Guilford fue uno de los grandes nombres de la industria en Comodoro Rivadavia. La empresa textil llegó a tener dos plantas de fabricación y a producir más de 500 toneladas de telas por mes.

Producía lycra, algodón y poliéster para la confección de ropa deportiva, trajes de baño y ropa urbana.

A mediados de 2016, la firma solicitó un procedimiento preventivo de crisis y poco después, en septiembre de ese año, cerró definitivamente.

La planta rematada en enero de 2025 fue la última propiedad grande que quedaba por vender.