Santa Rosa: le "reventaron" la casa a su madre para robarle y le echó la culpa a una concejal

Un empresario vinculó el hecho a un video de la legisladora de la UCR en redes, en el que dijo que el Municipio le pagó $100 millones por gazebos.

Según trascendió, la policía de La Pampa investiga si el robo se vincula a la difusión de la dirección de la casa atacada enlas redes sociales de la concejal.

Una casa del barrio Congreso de Santa Rosa , capital de La Pampa , fue blanco de un robo mientras estaba desocupada. Al regresar, la dueña encontró la cerradura forzada, la vivienda revuelta y constató el robo de 700 dólares y cerca de un millón de pesos en efectivo que guardaba en una cartera. Hasta allí, un hurto más.

Pero la damnificada es Marta Inés Fridel , madre del empresario Cristian Ezequiel Miranda , quien tiene actividad en el rubro gastronómico. Y esa misma vivienda figura como domicilio legal de ROSTE ING , la empresa que integran madre e hijo y que recientemente estuvo en el centro de una denuncia pública de la oposición a la intendencia municipal.

De este modo, Miranda no tardó en salir a hacer pública su versión y lanzar una fuerte acusación a quien los había señalado apenas unos días atrás, como presuntos beneficiarios de una compra de la Comuna que fue cuestionada y tildada de sospechosa.

A través de sus redes sociales, el empresario apuntó directamente contra la concejal radical Romina Paci: "Le reventaron la puerta de la casa de mi mamá, buscando los 100 millones que, según vos, tenemos", escribió.

El reclamo de Miranda tiene un hilo concreto. Semanas atrás, Paci había publicado un video en el que cuestionaba una contratación municipal relacionada con ROSTE ING.Una

En ese material, según señaló el empresario, quedaba expuesta la dirección del domicilio de su madre, que es también la sede legal de la sociedad. Con ese argumento, Miranda sugirió que la difusión pública de esos datos habría orientado a los ladrones hacia la vivienda, en busca de un supuesto botín que -al parecer- no era tal.

Exigencia a la concejal

Además de responsabilizarla por lo sucedido, Miranda le exigió a la legisladora radical que elimine de sus plataformas el contenido que había difundido.

Según informó Diario Textual luego del posteo del empresario gastronómico, a partir del robo en la vivienda la Policía abrió una investigación para esclarecer el hecho y no descarta que pueda existir algún vínculo entre el robo y la exposición del domicilio de la víctima en las redes.

La polémica se había iniciado a mediados de marzo de este año, cuando Paci salió a cuestionar públicamente una compra realizada por la gestión del intendente Luciano di Nápoli.

Los gazebos de la polémica en Santa Rosa

Según señaló la concejala, el Municipio de Santa Rosa adquirió en septiembre de 2025 gazebos para las ferias de artesanías por un total de 100 millones de pesos. El proveedor fue ROSTE ING, la empresa cuyos socios son precisamente Miranda y su madre.

Gazebos Santa Rosa La compra de gazebos por parte del municipio de Santa Rosa disparó una acusación de la oposición local.

Paci apuntó contra dos aspectos de la operación. El primero: la empresa había sido constituida apenas días antes de la contratación, según el Boletín Oficial de la Provincia. El segundo: de acuerdo con su inscripción ante ARCA, las actividades de ROSTE ING están vinculadas principalmente a prestación de servicios, no a la comercialización de bienes como los que le vendió al municipio.

"El proveedor es Roste Ing, una empresa constituida días antes de la contratación, según el Boletín Oficial de la Provincia. Sus socios son Cristian Ezequiel Miranda y Marta Inés Fridel", escribió la concejala en su publicación de Facebook.

La edil también colocó el gasto en perspectiva. "Lo curioso es que a un estudio de agua potable, un derecho que algunos barrios todavía no tienen, se le destinaron solo 30 millones. Es claro que las prioridades no son las de los vecinos", evaluó.

La denuncia de Paci no fue un hecho aislado. La concejala venía acumulando una serie de cuestionamientos a la gestión de di Nápoli, entre ellos un pedido de informes por el uso de dos camionetas Ford Ranger municipales que, según denunció, circulan sin identificación oficial.