Sorprendente video: en Ushuaia la policía dispara con un rifle de paintball a motociclistas en infracción

Según se dejó saber desde la policía provincial, ante la falta de respuesta desde la Dirección de Tránsito municipal, se dispuso la intervención de los agentes.

En la temible foto que empezó a difundirse en las redes se veía a un uniformado con lo que parece ser un pasamontañas cubriéndole el rostro, campera reflectante amarilla y chaleco antibalas, apostado en el medio de la avenida y apuntando con un arma larga.

La policía soprendió disparando con rifles de paintball.mp4

Posteriormente, se conoció un video en el que, con más detalle, se ve primero a un policía disparando ese mismo rifle mientras de fondo se escucha el sonido de un motor acelerando, y luego, directamente "baleando" a quemarropa a un motociclista en el momento que dobla en una esquina y se aleja a toda velocidad.

En realidad, se trataba de una acción destinada a disuadir e identificar a quienes hacían caso omiso a las señales de los agentes apostados a poco metros para que se detuvieran, luego de ser sorprendidos circulando con exceso de velocidad o cometiendo alguna otra infracción.

En su intento de huir del control, los motociclistas se topaban con el policía armado con el rifle de paintball, que con su puntería buscaba marcarlos con pintura de modo que posteriormente pudieran ser identificados.

Usuhaia con un método inédito

El método, cuanto menos curioso, parece responder a la misma táctica de los viejos carros hidrantes que tiraban fuertes chorros de agua coloreada a manifestantes para disuadirlos cuando había disturbios o simplemente dispersarlos, y al mismo tiempo marcarlos para luego identificarlos y eventualmente detenerlos, en una práctica represiva que fue cuestionada.

Ahora, en Ushuaia parece adaptada con una tecnología que se popularizó en los 90 como un juego para los amantes de la simulación del combate militar en espacios similares a los campos de entrenamiento: el paintball. Se trata de armas que disparan cápsulas que, ál hacer contacto con un cuerpo o cualquier otro objeto, liberan pintura fluorescente y bien visible.

Paintball . Los rifles de paintball disparan cápsulas llenas de pintura que estallan al hacer contacto, dejando una mancha.

Hasta el momento, no está claro si la policía está habilitada a utilizar este tipo de armas de fantasía, y no hubo aclaraciones oficiales al respecto. Tampoco a la implementación de este inusual método, sobre el que en la mañana de este jueves todavía no había habido información oficial, más allá de los trascendidos.

Sin embargo, en Ushuaia algunas versiones indican que la policía tiene previsto repetir el mismo operativo en la avenida Maipú en la noche de este jueves, para contribuir a erradicar las picadas, que, según cuentan los vecinos, se dan de manera prácticamente constante durante las noches.