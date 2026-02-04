Una científica argentina ganó un certamen mundial con una aplicación que usa IA para mejorar la salud mental

Natalia Carrizo representó a la UNPSJB en el MIT Reality Hack. Su equipo se impuso empleando inteligencia artificial y realidad aumentada para la meditación.

Una docente investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) se alzó con uno de los premios mayores en el MIT Reality Hack 2026, uno de los certámenes de tecnología más prestigiosos del mundo. Natalia Carrizo, una científica de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , integró el equipo galardonado por el desarrollo de una aplicación que utiliza inteligencia artificial (IA) y realidad aumentada para mejorar la salud mental.

El evento organizado por el Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) en Cambridge , Estados Unidos , es la cumbre máxima de las tecnologías inmersivas a nivel global. Carrizo, licenciada en Comunicación Social y magister en Comunicación Digital Interactiva por la UNPSJB , viajó como la única competidora argentina seleccionada para esta edición.

Después de cinco días de competencia, su equipo se alzó con el primer premio en la categoría "XR Health and Wellness Design and Research Track" (diseño e investigación en salud y bienestar con realidad aumentada), con su aplicación denominada “Attune”.

Inteligencia artificial y realidad aumentada

El proyecto ganador fue presentado bajo el título "Attune, meditación en la era de la computación espacial”. La aplicación utiliza realidad aumentada (XR) e inteligencia artificial para transformar entornos cotidianos en espacios de bienestar interactivo.

Diseñada para funcionar con los anteojos de realidad aumentada Raven Resonance Glasses -diseñados por la empresa estadounidense de tecnología Raven Resonance- , la app adapta los estímulos visuales y sonoros en tiempo real según las necesidades del usuario, permitiendo reducir los niveles de estrés en entornos urbanos o laborales.

Natalia Carrizo, científica de la UNPSJB premiada en los EE.UU por un proyecto de inteligencia artificial Natalia Carrizo, científica de la UNPSJB premiada en los EE.UU por un proyecto de inteligencia artificial.

"Participar en la competencia del MIT implica diseñar y prototipar soluciones tecnológicas de impacto global en tiempo récord. Haber ganado demuestra que la educación pública y el talento argentino están a la vanguardia de la computación espacial y pueden liderar la conversación tecnológica con las potencias mundiales", celebró la científica chubutense.

Carrizo llegó a este logro en su tercera participación consecutiva en el MIT Reality Hack, y tiene una trayectoria consolidada en el universo de la investigación tecnológica.

A la par de su tarea como docente, en la universidad con sede en Comodoro Rivadavia dirige un proyecto de investigación sobre narrativas transmedia -relatos a través de múltiples plataformas, medios y formatos- y ha liderado vinculaciones locales con la NASA.

Su participación en la competencia desarrollada en Cambridge contó con el aval de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB.

Qué es el Reality Hack

El Massachusetts Institute of Technology (Instituto Tecnológico de Massachusetts) es una prestigiosa universidad privada de los Estados Unidos, clasificada en el primer puesto para 2026 en el QS World University Rankings, un influyente ranking que clasifica a 800 universidades de todo el mundo.

El Reality Hack que el MIT organiza anualmente tiene cinco días de duración y, a la par de la competencia, reúne, en cada una de sus ediciones, a más de 350 creadores, mentores y estudiantes que participan en conferencias, debates y charlas informales con los principales talentos del mundo tecnológico.

El evento comienza con el dictado de talleres intensivos y la formación de los equipos de trabajo que deben desplegar toda su creatividad bajo la tutela de mentores de elite y teniendo acceso al hardware de última generación.

Cada equipo tiene la misión de crear un proyecto de soluciones tecnológicas que debe enfrentar el dictamen de un panel de jueces internacionales y posteriormente se presenta al público.