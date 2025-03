Volvió a su puesto en Trelew la empleada echada del Correo Argentino: "Yo no quería ser ñoqui"

La última propuesta que recibió por parte de la empresa para no volver a su puesto de trabajo fue resituirle sus aportes, obra social para ella y su hija con síndrome de Down , pero sin que prestara servicios presencialmente.

Olga se negó sin duda. “Yo no quería cobrar un sueldo sin cumplir funciones, no quería ser ñoqui porque no es lo que le quiero enseñar a mi hija, que el día de mañana va a trabajar, si sus terapias y todo va bien”, le dijo a Diario Jornada cuando rechazó el ofrecimiento y el juez la avaló.