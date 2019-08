Quiroga dejó en claro que "como intendente de la ciudad de Neuquén y como candidato a senador nacional, no comparto la decisión tomada", y aprovechó también para acusar al gobierno provincial de tener una actitud que no es "genuina y permanente" ya que "durante las gestiones de Jorge Sapag no hubieran permitido que el kirchnerismo deprede nuestros yacimientos".

"Parece ser que con el resultado de las PASO a nivel nacional el MPN tomó coraje y despertó también su espíritu acomodaticio al que nos tiene acostumbrados", apuntó Pechi.

Tras el fracaso en las negociaciones entre el Poder Ejecutivo nacional, las empresas del sector hidrocarburífero y las provincias productoras, el gobierno neuquino resolvió presentarse ante la Justicia Federal tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia que establece el congelamiento del precio de los combustibles durante los próximos 90 días, teniendo como referencia los valores al 9 de agosto, con un tipo de cambio de $45,19, y un precio de referencia Brent de 59 dólares por barril.

El Gobierno anunció que utilizaría como base la Ley de Abastecimiento sancionada en 1974.

