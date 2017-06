Pechi se encamina a una derrota por el defensor

Hoy, el Concejo Deliberante emitirá despacho y el jueves, en sesión ordinaria, se trataría el orden de mérito de los postulantes si se consiguen los dos tercios del cuerpo. De no prosperar, el 21 está previsto el llamado a una sesión especial para su tratamiento. Pero las especulaciones en torno al tema dan cuenta de que esto no sucedería y que todo se resolverá antes, porque las cartas ya están echadas.

Un elemento central para que se llegue a esta situación es el rol que jugará UNE, hasta ayer aliado del intendente y hoy integrando la conformación de otra alianza política con Ramón Rioseco y Nuevo Encuentro.

Para designar al defensor, se necesita mayoría absoluta, lo que implica 10 votos. Fuentes del MPN aseguran que la oposición contaría con 11 votos para nombrar a Riva: seis del bloque del MPN, dos de Libres del Sur (Mercedes Lamarca y Cecilia Maletti) y otros dos de UNE (Fernando Spoliansky y Francisco Baggio) y Sebastián Gamarra.

En el dictamen con el orden de mérito que el Deliberante emitió el 29 de mayo había quedado primero Pablo San Martín (médico especialista en gestión de calidad, docente y profesor en la UBA y en la UNCo), que cosecha el apoyo del quiroguismo. En segundo lugar figuraba Marcelo Grill (abogado y asesor pedagógico), seguido por Christian Galván (abogado, especializado en medio ambiente y asesor en el Deliberante), María Laura Picardi (licenciada en Servicio Social, postgrado en gobernabilidad, especializada en género, integrante del poder Judicial) y Riva, el actual defensor. Más atrás se ubicaron Graciela Gracia, Maximiliano Antonio Reyes, Emilce Troncoso, Claudio Vásquez, María Soledad Perez Pijoan, Carmen Pilar Raña, Sandra Torres, Lidia Rodríguez, Lorena Marinelli, Bernardina Ullarte Sánchez, Juan José Dutto (ex defensor), Verónica Karina Aranda, Elizabeth Cunietti, Cristian Sánchez Oreste, Claudio Oliva, Miguel Castellar, Pamela Gaita (de la Asociación de Inquilinos), Marcela Vega Jaureguiberry, Miguel Ángel Blok, Ricardo Dougall, Miriam Gamoboa y María Jara.

Sobre Riva, desde el oficialismo de la ciudad no cuestionan su idoneidad, pero se lo acusa de ser parcial y de tener una posición afín al MPN.

Como sea, los votos con los que cuenta Horacio Quiroga a través de su ediles no le permitirán impedir que Riva pueda renovar su cargo.

Rechazaron la impugnación que presentó Dutto

El orden de mérito de quienes fueron propuestos para defensor del Pueblo sufrió una sola impugnación, que el jueves pasado fue rechazada por la comisión evaluadora. La había formulado el ex defensor Juan José Dutto, quien consideró en que hubo una “desvalorización” de su currículum. Dutto, que pertenece a una corriente de la CC-ARI opositora a Quiroga, consideró que se “forzaron puntajes” y denunció que intentaron “invisibilizarlo”. “Creo que armaron el orden de acuerdo con una decisión tomada con anterioridad”, dijo, y apuntó: “Esto tiene una connotación política clara. Fui muy crítico a la gestión del intendente Quiroga. No pertenezco a ninguno de los partidos mayoritarios, así que seguro no me van a votar”. Sin embargo, la comisión consideró “improcedente” la impugnación y ratificó la potestad que este cuerpo tiene de definir el orden de mérito.