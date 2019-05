El líder gremial indicó que desde el sindicato decidieron no dejar pernoctar a los trabajadores de mantenimiento, mecánicos, electricistas, instrumentistas y otras tareas en los equipos.

"Además del turno de 12 horas, en caso de algún requerimiento deben levantarse y ahí es donde ocurren los riesgos de accidente", explicó Pereyra.

"El último plazo fue el 31 de diciembre. Vencidos los plazos, hemos procedido a sacar la gente. Argumentan que es una cuestión de costos porque deben tener más personal cuando la seguridad de los trabajadores está por encima de todo", enfatizó Pereyra.

Además, alegó que pidieron que no salgan solo del campo porque se tienen que alumbrar con las camionetas. "Ya nos pasó, hace un año el compañero se perdió y estaba desvanecido debajo de la camioneta. No pueden salir solos, estamos corrigiendo y reforzando el equipo de seguridad".

Los reclamos se intensificaron luego de la muerte de los dos operarios en el yacimiento Fortín de Piedra. "Esto lo que veníamos reclamando y algunas empresas hicieron caso omiso. Esa planta no tiene señalización, ni cercos perimetrales que indique que no se puede transitar. No tienen redes contra incendio. Esta planta no tendría que haber sido habilitada", aseveró.

En ese sentido el dirigente reiteró: "Que no se registre un accidente más porque va a fracasar Vaca Muerta" y añadió que la muerte de los últimos dos operarios se debió porque "no están dadas las condiciones" de seguridad.

A su vez, Pereyra explicó que en el último accidente fatal "el sensor no se activada, lo mandaron de la sala de control y no saben decir quien lo mando a Baeza, se cae la tapa y cae en la pileta. Se paró arriba y se hundió porque está hecha a la ligera. Se salvó un tercero que es uno de los testigos de la causa".

Por último indicó que "está muy delicada la situación, esa planta no puede funcionar. Hasta que no tenga todas las medidas de seguridad".

