Petretto alienta al Rojo neuquino desde Portugal

A mediados de año, al delantero le llegó la posibilidad de emigrar al fútbol europeo, puntualmente al portugués. El extremo de 23 años que pasó por Unión Deportiva Catriel, Instituto de Córdoba y Temperley recaló en el Rojo neuquino en 2017, donde estuvo hasta mediados de esta temporada.

"Se me dio por medio de un representante y un proyecto que se creó. Tuve la chance de venir a un equipo de segunda división llamado Oliveirense. Es un proyecto con varios jugadores argentinos, somos 11 los que vinimos a Portugal. Actualmente estoy a préstamo en un club llamado Desportivo Mirandes, de la tercera categoría", resumió sobre sus últimos meses en el Viejo Continente el jugador local.

Miranda de Duero es su actual ciudad de residencia, ubicada al norte del país y a unos 500 kilómetros de Lisboa.

A pesar de los lugares que ha podido visitar, Enzo extraña varias cosas del Valle. "Los compañeros, el clima y, más que nada, Neuquén. Me gustaba vivir allá", contó.

La final

De lleno en la final por la Copa Neuquén entre Independiente y Alianza, Petretto les tiene mucha fe a sus ex compañeros: "Les tengo muchísima fe a los chicos. Sé que pueden lograrlo si ellos se lo proponen".

A pesar de los descensos que vivió el club, al Regional Amateur primero y luego a la B de Lifune, siempre confió en el potencial del equipo. "Hay muy buenos jugadores y más que nada un excelente grupo. Desde el grupo es donde se consiguen las cosas", destacó.

Enzo, además de jugar dos federales con el Rojo, también disputó la Copa Argentina y sigue de cerca la campaña en la Copa Neuquén a través de las redes sociales. "Me preparo unos buenos mates y sigo los partidos por Facebook en algunas ocasiones y, si no, me fijo en los perfiles de los chicos para saber cómo les fue", comentó. "Se extrañan mucho los viajes que hacíamos y todas las vivencias con el club", soltó con nostalgia.

La revancha de la Confluencia se adelantó un día

La Amistad y Deportivo Roca definirán el título del torneo Clausura en la Liga Deportiva Confluencia mañana desde las 21 en el estadio Luis Maiolino de General Roca.

El visitante llega con ventaja de 1 a 0, después de haberse impuesto en Cipolletti con el gol del capitán Henry Sáez.

Pese al compromiso de programar la revancha para el viernes, la posición de finalista de los cipoleños en el torneo Regional Clasificatorio provocó el buen gesto del Naranja de jugar un día antes en General Roca. La Amistad se estará presentando el domingo en La Adela, La Pampa, mientras que Deportivo Roca después de la noche del jueves licenciaría a sus jugadores por unos pocos días ya que bajo el mando de Jorge “Pulpo” Lencina iniciará la preparación hacia el Federal Amateur del 2020, donde se supone que compartirá zona con Independiente de Neuquén y Alianza de Cutral Co, además del Deportivo Rincón que se quedó con el Oficial.

En La Amistad serán bajas por suspensión el delantero Jonathan Morán y el defensor central Luciano Roberti, uno de los que suena para volver al Maiolino para el cuadro de ascenso.

