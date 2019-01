Con un presente más que brillante gracias a su espectáculo Fuego y Pasión, el cual está presentando en la costa argentina, el bailarín reveló que en sus planes de vida figura la paternidad, pero no en lo inmediato. “Para ser padre uno tiene que estar muy preparado, no sólo en lo económico sino mentalmente", lanzó y continuó diciendo: “No es fácil tener un hijo, y traer un bebé al mundo para salir en una revista conmigo no va. En este momento si tuviera un hijo no podría darle ni el espacio, ni el cariño, ni el tiempo que necesita. Hoy por hoy no sería padre, pero en un futuro no lo descarto. Me encantan los chicos, tengo sobrinos postizos por todos lados y miles de niños que me llaman el tío Hernán. Ahora, un hijo propio por el momento no".