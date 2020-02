Pitbull atacó a una nena de 2 años y le dieron 40 puntos

En medio de la desesperación, su madre empezó a forcejear con el perro. El pitbull mordió a la nena en su pierna derecha y no la soltaba a pesar del esfuerzo de su mamá por amedrentarlo. "Le agarró la pierna, no la soltaba, no sé cuánto tiempo estuve desesperada luchando para que no me la lleve", relató Anabel, la mamá de la niña, al canal TN. Un grupo de vecinos escuchó los gritos y su pedido de ayuda y se acercó para auxiliarla. Al verse acorralado, el pitbull la soltó y se fue corriendo. La víctima fue trasladada al Hospital Larraín, en donde le dieron 40 puntos y ahora se recupera de las lesiones en su casa. De todos modos, los profesionales le adelantaron a la madre que no se sabe si volverá a caminar con total normalidad.