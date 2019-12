Polémica, desplante y munición gruesa de Gasalla

Invitado al piso de Los ángeles de la mañana, Gasalla primero aclaró que no se enojó cuando Ángel de Brito le comunicó que el jurado del BAR había quedado indignado. "Él se habrá enojado. Yo no me enojo. Con Flavio no hablamos más. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, abría un baile, abría un no sé qué, y compró un nene, y qué se yo", fue la dura explicación del actor que este año hará temporada en Mar del Plata.