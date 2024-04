Centenario: un pistolero sumó condena por drogas, pero no va preso

A la hora de brindar precisiones sobre el inicio de la causa, la fiscalía federal precisó que el hombre oriundo de Centenario fue detenido durante un operativo de la Policía neuquina en el marco de una causa abierta por la unidad fiscal de Robos y Hurtos de la justicia provincial. El procedimiento se hizo el 5 de diciembre de 2018 y para sorpresa de los agentes, el sospechoso ocultaba una gran cantidad de envoltorios con cocaína y marihuana, además de una pequeña huerta de Cannabis sativa con más de decena de plantas de casi un metro de alto.

En el hecho tomó intervención personal de Comisaría Quinta de Centenario.

Frente al hallazgo de los estupefacientes, el centenariense sumó una segunda causa y la sospecha de que administraba un kiosco narco. Como ocurre con otras investigaciones del ámbito federal, el trámite se demoró y recién quedó definido en los últimos meses de 2023, cuando el TOF se vio obligado a emitir un pedido de captura del hombre procesado por narcotráfico.

Una vez más, la Policía de Centenario se movilizó en forma rápida y lo detuvo. En esa condición, llegó al proceso abreviado, donde se vio favorecido por el paso del tiempo y que nunca se comprobó de manera fehaciente si comercializaba drogas o solo eran para consumo personal. Ante este interrogante, la fiscalía se limitó a adjudicarle el delito de tenencia simple de estupefacientes y tras considerar la anterior condena que registraba por tenencia de arma de fuego de uso civil, reclamó una condena de ejecución condicional por el término de un año

Ordenaron su liberación

La condena en la justicia provincial del hombre de Centenario fue dictada el 15 de diciembre de 2020 y fue por el término de seis meses, en suspenso. A pesar de la unificación con la causa de drogas y como solo se contempló el delito menor de tenencia simple de estupefacientes, no se transformó en un castigo de cumplimiento efectivo. De igual modo, deberá tener presente varias pautas de conducta como mantener el domicilio, presentaciones trimestrales en la Dirección de Población Judicializada, no consumir drogas, no abusar de bebidas alcohólicas en lugares públicos y no cometer delitos.

Finalmente, el juez federal se encargó de comunicar a la Comisaría Quinta que el hombre debía ser liberado de inmediato porque así se estableció tras la realización del juicio abreviado en donde se conoció la sentencia definitiva.