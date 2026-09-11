Choque fatal en Ruta 237 a la altura de El Chocón: una persona muerta
El siniestro vial ocurrió a la salida de Villa El Chocón. Personal policial trabaja en el lugar.
Pasadas las 16.30 de este viernes, se confirmó un siniestro vial fatal ocurrido a la altura del kilómetro 1300 de la Ruta Nacional 237 a la altura de una de las salidas de Villa El Chocón. A causa del mismo, hay una persona que falleció en el lugar.
Desde la Policía de Neuquén confirmaron a LM Neuquén el hecho mientras personal de las fuerzas de seguridad se encuentran trabajando en el lugar. Piden transitar con precaución. El tránsito no está cortado.
Hasta el momento, la información es escasa y se trabaja para conocer la identidad de la persona, los detalles y la mecánica del incidente.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
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