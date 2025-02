Crimen de "Ferni" Paredes: la familia afirma que uno de los condenados aun no está preso

fernando paredes crimen toma vista alegre

La víctima se encontraba en el lugar junto a dos de sus hermanos, que fueron testigos claves durante el juicio. Al ver lo que habían ido a golpearlos, este intentó huir cruzando un alambrado, pero el grupo de violentos se lanzó contra él golpeándolo con palos, al igual que a los hermanos de la víctima, que intentaron salir en su defensa.

Cuando “Ferni” cayó al piso, los atacantes comenzaron a patearlo en todo el cuerpo. Pedro Hernández le disparó directamente a Fernando en por lo menos tres oportunidades, dándole muerte.

En el transcurso de 2022, el principal acusado, Pedro Hernández, falleció producto de una enfermedad, por lo que la causa avanzó contra los demás imputados, señalados por amenazas y lesiones contra los hermanos de Fernando.

El único condenado a prisión efectiva no se presentó

El juicio, cuya fecha fue pateada a raíz de todo el reacomodo de agenda que hubo que tras la pandemia, se realizó finalmente en noviembre de 2023.

La fiscalía pidió que Luciano Pieroni sea declarado culpable como partícipe necesario de tentativa homicidio agravado por uso de arma de fuego y lesiones; mientras que para Shalom y Lázaro Pieroni, y Sergio y Omar Hernández como coautores de lesiones leves. Mario Lucero accedió a una salida alternativa al juicio.

No obstante, tras analizar la prueba, la jueza Carina Álvarez y los jueces Raúl Aufranc y Luis Giorgetti entendieron que Luciano Pieroni era responsable penalmente del delito de amenazas agravadas por uso de arma de fuego y no de homicidio, al no considerar probado el elemento subjetivo adicional que permitiría la condena como partícipe necesario.

Respecto a los otros cuatro, declararon culpables a Shalom Pieroni, Sergio y Omar Hernández como coautores de lesiones leves en riña; mientras que a Lázaro Pieroni lo absolvieron por el beneficio de la duda.

En mayo de 2024, en la audiencia de determinación de la pena ante el mismo tribunal, los jueces decidieron imponerle a Luciano Pieroni una pena de prisión efectiva de 1 año y 6 meses (porque registra ya una condena previa por abuso sexual), y de 1 mes de prisión condicional para su hermana Shalom. También se condenó a Sergio Hernández a cuatro meses de prisión condicional y 1 mes de prisión condicional para su hermano Omar Hernández. El fallo fue luego ratificado por un tribunal de Impugnación.

SFP Audiencia por homicidio de Ferni Paredes en Vista Alegre acusados , Shalom Pieroni, Lázaro Pieroni, Sergio Hernández, Omar Hernández y Mario Lucero (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

En todos los casos, las penas ya quedaron firmes, pero respecto de Luciano Pieroni -el único que recibió una pena efectiva-, se debía realizar una audiencia para ordenar la ejecución de la pena, la cual se realizó a inicios de este mes, pero el condenado no se presentó.

La hermana de la víctima, Vanesa, contó a LMNeuquén que acudieron a la audiencia pero el defensor particular explicó respecto de su defendido que se encontraba en Mar del Plata por cuestiones de trabajo y que no había sido notificado de la audiencia. Por ello, pidió una prórroga de siete días para que se presente en audiencia.

La justicia otorgó el plazo, pero indicó que de no presentarse, se dictaría su rebeldía.

Lo cierto es que, a 15 días de esa advertencia, Vanesa indica que no han podido comunicarse con la fiscalía para conocer si se presentó el imputado, pero que de todas maneras no han vuelto a ser citados y que no hubo nuevos pedidos de audiencia, de manera que entienden que Pieroni no se ha puesto a derecho como se le ordenó.

Esto es sumamente grave, ya que la condena se encuentra firme y es necesario que se dicte su ejecución aunque de que pueda darse una prescripción de la pena. Además, cabe recordar que a Pieroni se le dictó también su primera reincidencia porque posee una condena previa.

Todo esto se suma a que la familia sigue procesando el trago amargo que fue que ninguno de los imputados fuera condenado por el crimen de "Ferni", quien se encontraría próximo a cumplir 31 años. "Se nos fue hace 3 años y todavía nos duele el corazón", expresó Vanesa meses atrás.