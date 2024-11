Culpable por conducir borracho a 130 km/h. y matar a un joven en Ruta 22

A su vez, los jueces destacaron que los registros de las cámaras de seguridad no muestran que Guajardo no haya sido quien conducía el vehículo al momento del incidente. “La afirmación de la defensa en ese aspecto no supera la duda razonable”, sentenciaron.

matias garcia.jpg Matías García fue atropellado en octubre del año pasado. Tenía 18 años.

García caminaba por la banquina Sur de la ex Ruta 22 (en inmediaciones al acceso a Piscicultura) junto a dos amigos y fue embestido por el vehículo que, según se determinó, circulaba al menos a 129 km/h. es decir; más de 30 kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho. Circulaba a bordo del auto junto a un amigo y volvían de un boliche en dirección a Neuquén.

En un determinado momento, Guajardo invadió la banquina por la que circulaban la víctima, a quien embistió y murió de forma inmediata, y otros dos amigos a quienes rozó. “Inmediatamente luego de producido el impacto, el condenado se dio a la fuga por la misma arteria por la que venía circulando, sin haber frenado en ningún momento, ni haber prestado ningún tipo de auxilio a la víctima”, señaló la Fiscalía, a cargo de Lucrecia Sola y de la asistente letrada Guadalupe Inaudi. Horas más tarde se pudo extraer las muestras para realizar el análisis de alcoholemia, que arrojaron la presencia de un mínimo de 1,31 gr/l. de alcohol en sangre.

Finalmente, como lo requirieron las partes acusadoras, la declaración de responsabilidad fue por el delito de homicidio culposo, y lesiones leves-dos hechos- agravado por haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a la víctima; con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre; y por conducir en exceso de velocidad, en carácter de autor.