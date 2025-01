Fusiló al rottweiler de su vecino y ahora lo investigan por crueldad animal

Conmocionado, el dueño del can, de 23 años, decidió presentarse en la sede policial de su jurisdicción y denunció a su vecino. A partir de los datos aportados por el denunciante, se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal neuquino y en la presente jornada, los integrantes de Delitos Ambientales concretaron un allanamiento en la propiedad del pistolero.

Se incautaron dos armas de fuego

El procedimiento fue positivo porque se logró hallar dos armas de fuego, un revólver calibre 22 largo y un rifle. También fueron incautados proyectiles y otros elementos útiles para la investigación que encabeza la fiscalía.

En cuanto a las pruebas reunidas, hay entrevistas grabadas por los investigadores, material de video y el informe de la necropsia realizada al animal, que confirmó que tenía alojado en la cabeza un proyectil calibre 22.

Respecto del pistolero, fue citado a la unidad policial, donde lo notificaron sobre una causa penal de presunta crueldad animal, de acuerdo a lo establecido por la Ley 14.346.

La Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales trabaja en forma diaria con causas de crueldad animal y en algunos casos recurre a las autoridades policiales para que los sospechosos se presenten en las oficinas judiciales. Fue lo que sucedió en septiembre del año pasado, cuando la asistente letrada Julieta González pidió que un hombre sea trasladado por la fuerza pública para avanzar con la formulación de cargos en su contra porque había matado una perra.

“El señor fue notificado” de la realización de esta audiencia, planteó la asistente letrada. “Como no se ha presentado, y por una cuestión de economía procesal para no declararlo en rebeldía y pedir su captura, vamos a solicitar que se lo conduzca por la fuerza pública a una próxima audiencia que vamos a solicitar”, precisó. El planteo, no tuvo oposición de parte del abogado defensor.

Causas permanentes de crueldad animal

El juez de garantías Luis Georgetti suspendió la audiencia por la inasistencia de la persona bajo investigación, y autorizó el traslado mediante el uso de la fuerza pública. “Es lo menos restrictivo de la libertad para poder avanzar en el proceso”, justificó.

Lamentablemente, los hechos de crueldad animal son habituales y, por ejemplo, en agosto del año pasado se acusó a un hombre y su hijo por arrastrar con una camioneta a un perro. El incidente ocurrió en el barrio El Bosque, en la ciudad de Plottier.