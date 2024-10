Inseguridad en Plottier: pedido de auxilio y temor por la respuesta de vecinos armados

Río Colorado y Carhué, en el límite con la ciudad de Plottier

Últimos hechos de inseguridad en Barrio Unión

Las últimas denuncias fueron de comerciantes: una carnicería y una panadería que les robaron en la misma semana. Según cuenta Fernanda, se trata de las mismas personas. "Se ve que los detienen, al joven adulto lo detienen y lo sueltan, en calidad no sé de qué, pero en cuestión de semana y media hizo desmanes en una panadería, a los dos días, el carnicero nos dice que les robaron", dijo y detalló: "Agarraron la mercadería que estaba a la mano, en la carnicería robaron trozos de carne, la balanza y la caja registradora, en la panadería exactamente lo mismo".

"Son chicos, se han hecho las denuncias, están las cámaras, por eso sabemos quiénes", aseguró Fernanda y agregó: "Son dos hermanos que son linyeras, están a la vera de la ruta 22, pero a ellos se les unen cada dos por tres personas ajenas, y hacen destrozos y desmanes". Por otro lado, la vecina del Barrio Unión habló de "otro foco, conformado por una persona que es adulta, y pertenece al interior del barrio. Siempre han sido conflictivos, pero se ve que ya la policía ni su familia le puede poner límite".

El sitio donde más robos y destrozos denunciaron fue sobre la calle Río Colorado, donde por el día hay alta circulación de vehículos porque es la arteria principal que conecta la ciudad de Neuquén con Plottier en ambos sentidos. Además, hay muchos comercios de todo tipo donde incluso, las personas identificadas como los presuntos autores de los delitos se han acercado a pedir comida a los negocios robados. "Les entregan mercadería que les queda al final del día cuando los muchachos que están a la vera de la ruta les van a pedir", indicó Fernanda.

comisaria 46 plottier Los vecinos de Barrio Unión de Plottier denunciaron varios hechos de inseguridad en la Comisaría N° 46

Los reclamos por más seguridad en Plottier

Debido a que aseguró que ya sabe quiénes son los que delinquen en Barrio Unión, Fernanda, en representación de la voz de auxilio de todos los vecinos, manifestó: "No sé si en realidad el reclamo es una intervención policial o de asistencia social" y agregó que "la macana es que hablando con los vecinos hay muchos que están armados, con su permiso como corresponde y están diciendo bueno que entren a mi casa, y ya verán las consecuencias, o sea a ese nivel, por eso es que digo yo que es una escaldada que hay que pararla de cuajo, no tiene límite tampoco".

Cerca del barrio La Unión hay una Unidad de Tránsito que funciona las 24 horas, pero no intimida a los delincuentes que entran a robar. Tampoco la Comisaría N° 46 ubicada en calle Río Limay y Palermo, a escasas cuadras del barrio. "La 46 está a unas chacras de por medio, serán 6 u 8 cuadras. Ahora lo que he visto que cuando hacés la denuncia llegan y al segundo día hay presencia policial, pero después nada, y te sentís abandonado, no hay policías caminando o haciendo ronda como se veía hace unos tres meses atrás".

"Gracias a dios hay que decir que entren sin estar habitados, pero corren riesgo los domicilios habitados de los alrededores, porque es una entrada para todos los vecinos".