Qué pasó en el cruce de Avenida Mosconi y Chubut

De acuerdo a la mecánica del incidente, Torres relató que el auto se trasladaba por la calle Chubut hacia el sur, en tanto la moto lo hacía por Avenida Mosconi, en sentido este, como si fuese a Cipolletti. Por alguna razón que se investiga, al llegar a la esquina, ambos vehículos impactaron. "La colisión se produce sobre Mosconi", indicó el subcomisario consultado.

Tras el impacto y por prevención, el motociclista fue trasladado en una ambulancia hasta un centro de salud privado. "Iba consciente y muy dolorido. Pero en principio no revestía lesiones de gravedad", comentó Torres.

En el lugar, los efectivos policiales corroboraron la documentación de ambos conductores y estaba en regla. Incluso, la mujer que conducía el auto Kuwait fue sometida a un control de alcoholemia que resultó negativo. Ella resultó ilesa.

Todo ocurrió en una esquina que cuenta con semáforo, por lo que la hipótesis más fuerte que maneja la Policía de Tránsito indica que "uno de los dos no respetó la prioridad de paso". Torres acotó que en la intersección no hay cámaras que registren infracciones ni hagan fotomultas. Aunque mencionó también que no es muy habitual que en esa esquina ocurran accidentes.

Otro choque en una esquina de Mosconi

Hace pocos días, más precisamente el pasado 1° de octubre, otro choque generó caos vehicular en la Avenida Mosconi. El siniestro involucró a una camioneta y a un colectivo de larga distancia y generó demoras en la circulación.

Según pudo saber LMNeuquén, el siniestro tuvo lugar este martes alrededor de las 8, cuando el conductor del colectivo tipo ómnibus, de la empresa de viajes Albus, esperaba la habilitación del semáforo sobre la intersección con calle Misiones.

En esas circunstancias, transitando por la misma arteria, una persona al volante de una camioneta Chevrolet Spin parece no haberse percatado del semáforo en rojo y la cercanía con el vehículo de pasajeros, ya que lo chocó por alcance.

El impacto le ocasionó importantes daños a la Spin, aunque el colectivo quedó prácticamente intacto. En el vehículo particular, además, viajaba una mujer embarazada, que al parecer se encontraba al volante.