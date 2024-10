Choque entre un colectivo y un auto causó caos en la Avenida Mosconi

Ocurrió en la intersección con calle Misiones. Tránsito de la Policía intervino para desviar autos. Una mujer embarazada iba al volante del auto particular.

Un choque entre un colectivo de larga distancia y una camioneta trabó el tránsito en la Avenida Mosconi y generó demoras en la circulación. Una mujer embarazada que circulaba en el vehículo particular fue trasladada por el personal de Emergencias pero se encuentra fuera de peligro.

En esas circunstancias, transitando por la misma arteria, una persona al volante de una camioneta Chevrolet Spin parece no haberse percatado del semáforo en rojo y la cercanía con el vehículo de pasajeros, ya que lo chocó por alcance .

choque mosconi (3).jpg

El impacto le ocasionó importantes daños a la Spin, aunque el colectivo quedó prácticamente intacto. En el vehículo particular, además, viajaba una mujer embarazada, que al parecer se encontraba al volante.

Lo cierto es que una ambulancia del SIEN se hizo presente de inmediato para atender a la mujer y personal de Tránsito de la Policía estuvo desviando el tráfico por una vía alternativa mientras se llevó adelante la asistencia y las pericias accidentológicas, lo que ha generado algunas demoras. La normal circulación se habría reanudado pasadas las 9.

Posteriormente, ante la consulta de este medio, el área de Prensa de la Policía informó que la mujer fue trasladada para un control médico más exhaustivo pero el hecho no registra gravedad y ya se normalizó la actividad en el sector.

choque mosconi (1).jpg

Motociclista chocó por alcance en Avenida Mosconi

En horas tempranas del viernes pasado, pero a varios kilómetros de distancia del primer siniestro, los ocupantes de una moto chocaron y cayeron sobre la ruta al impactar un minibus de Transporte Rincón.

El subcomisario Jorge Torres informó a LMNeuquén que la conductora de la camioneta de transporte de pasajeros -que aún no llevaba pasajeros- esperaba el semáforo sobre la ruta, en la intersección con calle Corrientes. En ese momento, el conductor de la moto, quien no supo especificar qué le ocurrió, no frenó y chocó al minibus por alcance. La mecánica fue idéntica al choque contra el colectivo Albus.

Se estima que el motociclista no se percató o se percató tarde de que el semáforo permanecía en rojo, y sin calcular la distancia con la camioneta, la impactó. De todas maneras, no fue un fuerte impacto, ya que ambos vehículos sufrieron daños materiales leves, que no se apreciaron en las fotografías.

choque mosconi.jpg

Torres indicó que la moto chocó levemente al minibus y sus ocupantes cayeron al asfalto. Por este motivo, ambos fueron revisados por personal del SIEN, que finalmente trasladó "por prevención" a la joven acompañante, pero no a su conductor. Se trata de dos jóvenes de unos 20 años.

La conductora de Transporte Rincón se encontraba ilesa y fue sometida a un control de alcoholemia igual que el motociclista; ambos dieron negativo. También se chequeó la documentación personal y de los vehículos, que estaba en regla.