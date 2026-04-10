A la mujer se le inició un expediente disciplinario. También se secuestró droga que era ingresada por una visita en otra unidad.

Una presa de la U16 tenía dosis de cocaína para vender en su celda

Un operativo de rutina en la Unidad de Detención 16 del oeste neuquino permitió descubrir numerosas dosis de droga listas para la venta en la celda de una detenida. Cuánto se encontró.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, durante una requisa de rutina en una celda de la U16 -que solo aloja mujeres- que se realizó alrededor de las 18:30. Se trata de una tarea preventiva que se realiza con frecuencia en todas las unidades de la provincia, para detectar si las y los detenidos están en posesión de algún elemento prohibido; sea armas o estupefacientes.

Así fue que en la celda de una interna se halló un paquete con una bolsa entre las pertenencias de una detenida, en la cual habían más de 20 envoltorios con una sustancia blanca; lo que parecían ser a simple vista dosis de cocaína.

Ante el hallazgo, se convocó a los pares del Departamento Antinarcóticos, que procedió a la apertura de los envoltorios y se sometió la sustancia a un análisis orientativo y posterior pesaje, que permitieron confirmar que se trataba de 13,90 gramos de cocaína.

droga u16

Tras esto, se produjo el secuestro de la droga y se dio intervención a la Fiscalía de Narcocriminalidad, a cargo de la fiscal María Eugenia Titanti, quien dispuso la notificación de la imputación de la detenida por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Asimismo, se inició un expediente disciplinario para la interna, por romper las normas de convivencia y conducta del penal.

Dado que se trataba de envoltorios con pequeñas dosis, se estima que fueron ingresados por algún visitante de la interna, quien logró burlar los controles policiales, y que tenían como fin ser comercializados entre otras detenidas de la unidad.

Un visitante llegó con droga a otra unidad

Por otro lado, el comisario inspector Claudio Rodríguez, coordinador de la Dirección de Unidades de Detención, confió en declaraciones radiales que el mismo día se dio otro hallazgo en una de las unidades de hombres, en la U12.

En este caso, la droga no estaba en una celda sino que fue detectada en el momento en que una mujer que había acudido a visitar a un detenido intentó ingresarla.

"Constataron que una de las visitas estaba bastante nerviosa, entonces, al momento de empezar a hablar con esta mujer y pedirle que por favor muestre lo que portaba, extrajo también de entre sus prendas una bolsita transparente que contenía, a simple vista, marihuana", detalló el jefe policial.

U12 neuquen.jpg La Unidad de Detención 12 (U12), ubicada en el barrio San Lorenzo.

Al igual que en el proceso en la U16, se convocó a efectivos de Antinarcóticos, que realizaron el test reactivo sobre la sustancia, que confirmó tratarse de cannabis sativa; puntualmente, 7 gramos de ella.

La misma fue secuestrada por orden de la fiscalía a cargo y se le inició una causa a la mujer por infracción a la ley 23.737.

Rodríguez admitió que este tipo de descubrimientos son lamentablemente muy frecuentes y que, además de la causa penal que se les inicia a quien está en posesión de los estupefacientes, también acarrea otras consecuencias.

"También se le inicia un expediente disciplinario donde corren el riesgo de que se le suspenda la visita por varios días", comentó y añadió que incluso puede afectar los informes de conducta del detenido. "Es algo que se trabaja mucho, se basa mucho en la capacidad y el conocimiento del personal penitenciario que realiza la revisión de los paquetes y la entrevista de la visita", concluyó.