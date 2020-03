¿Por qué es importante la cuarentena para las personas que regresaron del exterior?

En este sentido, Pablo Scapellato, de dicho organismo, señaló que salir a comprar lo justo y necesario, evitar los besos, no ir al cine ni al gimnasio y no compartir platos ni cubiertos son algunos de los cuidados que tienen que adoptar las personas que se encuentren en aislamiento por el coronavirus. "Los cuidados fundamentales para la cuarentena son permanecer en la casa si la persona vino de una zona de riesgo. Todo se tiene que ir compatibilizando con la realidad, no podemos pedir cosas que no se pueden cumplir".