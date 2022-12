Por qué se separó Estefi Berardi de su novio político

"Me separé. Pero yo estoy re bien. Me separé hace poquito. Tomé la decisión hace un tiempo. No es de un día ara el otro. Es algo que se venía hablando", dijo Estefi en el programa de Carmen.

Por otro lado, Estefi está decidida a ser mamá en algún momento de su vida y reveló que congeló óvulos. "Fue una idea que me dio mi mamá. Me pareció buenísima", comenzó contando. Y siguió: "Qué bueno que exista esto porque las que no quisimos ser mamás tan chicas... Igual soy joven todavía, pero le di mucha prioridad a mi trabajo. Me voy a recibir en un año y si quiero programar ese deseo para más adelante me parece buenísimo tener óvulos jóvenes congelados como plan B".

Luego, la panelista señaló: "Tal vez ni los use". También aclaró que lo hizo de chica porque los óvulos son mejores. "Siempre es mejor hacerlo antes", afirmó.

En cuanto al proceso contó que no es algo sencillo, que lloró mucho, aunque no duelen pero que la afectó emocionalmente. "Hoy lloré un montón, pero no sé por qué".

Para finalizar, recordemos que en agosto Estefi Berardi fue noticia cuando a pocos minutos de empezar LAM se levantó y abandonó el programa cuando recibió un llamado urgente avisándole del robo que sufrió en su departamento. En esa oportunidad Berardi contó que se trataba del segundo hecho similar en menos de dos meses. Más allá de la angustia y la desesperación, cuando detuvieron al ladrón sintió tranquilidad.

Pero la paz para la panelista no duró mucho, ya que el juez actuante en la causa dejó en libertad al delincuente. Estefi se enteró y estalló a través de las redes. “Empezaron a llamarme de la fiscalía después de que conté en los medios que el juez Gustavo J. Rofrano dejó en libertad, le bajó la condena y firmó un acuerdo con el abogado del chorro”, relató en sus historias de Instagram.