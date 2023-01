Por qué Susana Giménez y Verónica Castro se pelearon para siempre

"Siempre la recibe en la casa y esta vez dijo que no venga, no estoy", contó Mariana Brey en Socios del Espectáculo. El conflicto habría venido por un video que la conductora argentina grabó hace un tiempo con Yolanda Andrade, con quien Castro tiene una gran pelea.

Es que hace un tiempo, Yolanda Andrade aseguró que estuvo en pareja y hasta casada con Verónica Castro, algo que la conductora y actriz negó fuertemente. Por eso, cuando vio a Susana con ella, Castro le habría hecho la cruz. Pero claro, no todo es lo que parece, en Socios del Espectáculo compartieron una serie de audios de Andrade que aseguran que en realidad la mexicana nunca quiso demasiado a Susana Giménez.

Susana Veronica Castro 2.jpg

“¿De qué amistad hablamos? Nunca fueron amigas, siempre la otra (Verónica) hablaba mal de ella (Susana) y decía que era una copiona, que le copiaba todo”, aseguró Yolanda Andrade para luego agregar: “O sea, nunca habló bien de ella, conmigo no. Sin embargo, Susana aconsejaba a Verónica y la otra decía, me tiene envidia, me copia el programa. Amigas nunca fueron”.

"Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente hay fotos y videos. Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, en la enfermedad y en la alegría. Vivimos muchos momentos muy importantes", había dicho Yolanda Andrade en su momento, al revelar su romance con Castro. La respuesta de la conductora no se hizo esperar y fue realmente negativa: "Se le hizo fácil agarrarme a mí, pues yo no tengo nada que decir de esto y todo es mentira, así que salga como pueda, que le vaya bien y que Dios la bendiga".