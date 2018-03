Prisión preventiva para el intendente de Río Turbio

Santa cruz. El juez federal Luis Rodríguez procesó con prisión preventiva al intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al diputado Horacio Mazú por el delito de peculado en una causa que investiga el pago por una ruta que no se construyó, por la que también quedó procesado el ex líder de la UIA, Juan Carlos Lascurain. En este último caso, aunque no lo alcanzó la prisión preventiva, la Justicia le trabó un embargo por 60 millones de pesos bajo el mismo delito. El procesamiento con preventiva recayó además sobre otro de los ya detenidos en la causa: Miguel Ángel Larregina, ex coordinador de la empresa estatal YCRT (Yacimientos Carboníferos de Río Turbio).