Prostituía a su novia con su propio padre y amigos

El padre de la chica relató que encontró a su hija, después de tres meses de pronunciada ausencia, en la casa del detenido, identificado como Julio Coronel, donde se presentó sin previo aviso. Eso ocurrió el 5 de septiembre. Al padre trataron de impedirle el ingreso, pero pudo lograr su cometido a los empujones, y en ese lugar encontró a su hija desnuda, en posición fetal, junto al dueño de la vivienda y tres hombres más.

La chica, que tiene un 80% de discapacidad mental, reveló que su novio la prostituía con otros hombres, entre ellos su propio padre, luego de intoxicarla con pastillas disueltas en bebida gaseosa.

La jueza de Género Norma Elizabeth Morán dictó la prisión preventiva de Coronel, mientras que la investigación corresponde a la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, quien en marzo recibió la denuncia del padre de la joven.

Además, Gómez Castañeda ordenó la aprehensión de Coronel, con antecedentes relacionados con el consumo y el tráfico de drogas.

Lesiones, promoción y facilitación a la prostitución son los cargos sobre los cuales la Fiscalía ha iniciado el proceso. Además, se solicitó una pericia psicológica a la víctima.

En su declaración, la chica dijo que Coronel la entregaba a otros sujetos. Eso sí, al único que pudo identificar fue al padre de su novio. La fiscal se encuentra a la espera de la producción de diligencias procesales para requerir la imputación del “suegro” de la joven, que debido a su retraso tiene dificultades para identificar a los amigos de su novio. La fiscal sostuvo que en la entrevista psicológica la víctima afirmó que su novio la hacía prostituir para conseguir dinero para drogas.

A todo esto, la Fiscalía aún no logró confirmar la identidad de Coronel: “No tiene DNI y sus huellas no podemos compararlas, o cotejarlas con nada. En teoría, no existe para el Estado”, destacó la doctora Norma Matach.

Entregaba a su hija de 10 años a cambio de plata

Un hombre de 43 años fue detenido en La Matanza, acusado de haber prostituido a su hija de 10 años a cambio de que un amigo uruguayo le diera dinero. La familia de la niña hizo la denuncia y el conocido del padre también fue detenido. Tras varias escuchas, la policía capturó a los dos sospechosos en sus respectivas viviendas, quienes quedaron detenidos por “abuso sexual” y “facilitación de la prostitución agravada por el vínculo”. En el allanamiento se secuestró un teléfono celular en el que había filmaciones de los abusos que le cometían a la menor. Del mismo modo, fuentes cercanas a la investigación determinaron que la niña fue abusada en reiteradas oportunidades por el mismo hombre.