Según expresó un vocero de la investigación, la medida fue dispuesta por el juez de instrucción de esa ciudad, Oldemar Villa, porque habían sido detenidos ayer "sin las medidas probatorias ordenadas" y "no se los puede retener más de seis horas" en esa situación. No obstante, ambos quedaron bajo vigilancia en sus domicilios hasta que se compruebe si están o no vinculados al expediente.