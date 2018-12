Sobre el relato de Thelma, Calu manifestó. “Estoy en shock. Es un relato desgarrador. Es muy fuerte lo que hizo, poder sacarlo y saber que ahora es liviandad. Tiene unos ovarios tremendos. Hoy celebro y agradezco la valentía de Thelma”.

“Yo lo vengo diciendo hace cinco años, pero estamos en la misma, aprendamos de una buena vez que no es no. Anda a saber cuantas mujeres están en una situación similar y no lo pueden contar. Es un día para que activemos la empatía y que seamos más humanos”, agregó Calu.

LEÉ MÁS

Thelma Fardín denunció que fue violada por Juan Darthés cuando era menor

Este es el video con el que Thelma Fardín contó detalles de violación de Darthés

Conocé a la actriz rionegrina que denunció por abuso sexual a Juan Darthés

Rosenfeld complicó aún más a Darthés: "Mi límite es la ética y la moral"