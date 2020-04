Qué dijo el Presidente sobre la posibilidad de salir a correr

"Todo lo vamos a poder estudiar y ver frente al caso concreto. No tenemos un límite porque el caso de las provincias no infectadas lo pensamos, y lo estuvimos viendo con los infectólogos. Tenemos que ver qué resguardo tiene la provincia para garantizarse que no entre nadie que los infecte. Los que quieren hacer actividad física, que es una propuesta que nos hicieron varios gobernadores, veremos cuál es el protocolo y la factibilidad que tiene de cumplirse. La decisión es del gobierno nacional, no es de las provincias", dijo.

A modo de ejemplo de la "flexibilidad" que se podría aplicar, mencionó "salir a correr dentro de las cinco cuadras a la redonda" o la posibilidad de diferenciar salidas: "que un día pueda salir aquel que el documento termina en 1, otro día aquel que finaliza en 0". También anunció la posibilidad de que puedan salir a dar una vuelta las personas con discapacidad y un acompañante.

Tras consultarlo con el equipo de epidemiólogos, señaló: "Lo podemos hacer si administramos las salidas. Es decir, nos damos un tiempo de salida y nos damos una cercanía de la casa”.

"Lo que hace falta es tomar un compromiso todos, porque cuando veamos que ésto no se cumpla vamos a estar obligados a volver para atrás y lo que no quiero es volver para atrás. Quiero que cada paso que demos de aquí en adelante sea un acuerdo social, que todos estemos de acuerdo la cuota de responsabilidad que tenemos de hacer lo que la autoridad sanitaria recomienda", resaltó.

Las propuestas para este tipo de nuevas excepciones, sin embargo, estarán a cargo de cada gobierno provincial y el gobierno nacional será el que las acepte o no. "Las provincias nos proponen, nosotros analizamos y vemos cómo lo ponemos en marcha. Si creemos que no se puede poner en marcha diremos que no se puede hacer", aseguró Fernández.

Para finalizar, remarcó: "Los argentinos hicieron un enorme esfuerzo, no quiero que todo se tire por la borda. Los mismos epidemiólogos me plantean que es posible de hacer si se ve cada caso puntualmente. Cuando tengamos los casos veremos de qué estamos hablando".

