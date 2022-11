Qué famoso se negó a darle una entrevista a Ángel de Brito

Lo más curioso del caso se produjo luego a los pocos segundos, porque se vio que Caniggia se encontraba a unos metros y lo fue a encarar. Con buena predisposición, el conductor se acercó, lo saludó y recibió una respuesta irritante del hombre que ganó el reality “El hotel de los famosos”.

Alex lo miró al periodista y lo saludó: “¿Ángel todo bien? No hago notas”. Ante la sorpresa del periodista de espectáculos de recibir semejante negativa, de Brito le consultó el motivo para no hablar con LAM y el hermano de Charlotte le respondió: “Permiso, voy a hacer una foto. No hago nota”.

Al observar ese desplante, Yanina Latorre, que ofició de conductora ante la ausencia en el piso de Ángel, exclamó: “Un maleducado, un atrevido”. A pesar del amargo momento vivido, el animador minimizó esa actitud repudiable y sostuvo: “No, él es así”.